Los calçots con salsa Romesco de Samantha Vallejo-Nágera: disfruta de este clásico
Cómo hacer los calçots con la salsa Romesco de Samantha Vallejo-Nágera paso a paso y delicioso.
Hablar de calçots con salsa romesco es pensar en planes que apetecen de verdad: mesa larga, babero improvisado y cero prisas. No es solo comida, es ambiente. En Cataluña, la calçotada tiene ese punto de fiesta que engancha, y cuando alguien tan natural como Samantha Vallejo-Nágera se acerca a este clásico, el resultado es tradición sin rigideces, sabor sin complicaciones.
Los calçots son una cebolla tierna, larga y muy suave que se tira directamente al fuego. A simple vista parece que se pasan de cocción porque la piel queda negra, pero justo ahí está la gracia. Esa capa quemada protege el interior, que queda tierno, jugoso y dulzón. Pelarlos con las manos, mancharse un poco y comerlos mirando al techo no solo es normal: es casi obligatorio.
Una interesante salsa
Y luego está la salsa, claro. La salsa romesco es la que manda aquí. Frutos secos, tomate, ajo, pan y buen aceite de oliva, todo bien ligado para conseguir una salsa con carácter, pero nada pesada. Si te apetece hacerla en casa sin liarte demasiado, esta salsa romesco para calçots es una apuesta segura: fácil, sabrosa y muy fiel a la receta de siempre. Samantha suele apostar por una versión intensa, pero equilibrada, de las que te hacen repetir sin darte cuenta.
La preparación de los calçots no tiene mucho misterio, aunque sí su truco. Lo ideal es asarlos sobre brasas, dándoles la vuelta hasta que estén bien negros por fuera. Luego se envuelven en papel y se dejan reposar un rato para que terminen de hacerse con su propio calor. Ese paso, aunque parezca menor, es clave para que queden perfectos.
Alternativa a la barbacoa
¿Que no tienes barbacoa ni una calçotada a la vista? No pasa nada. En casa, con horno o plancha bien caliente, se puede conseguir un resultado más que digno. Además, los calçots no se quedan solo en este plato. Si te gusta probar cosas nuevas, estas recetas con calçots demuestran que se pueden usar en muchas más preparaciones de las que imaginas.
Punto de vista tradicional
A nivel nutricional, es un plato bastante equilibrado. Los calçots aportan fibra y vitaminas, y la salsa suma grasas saludables gracias al aceite de oliva y los frutos secos. Eso sí, conviene no pasarse con la cantidad de salsa… aunque no siempre es fácil resistirse.
En definitiva, los calçots con salsa romesco al estilo de Samantha Vallejo-Nágera son una excusa perfecta para juntarse, comer sin normas y disfrutar del momento. Un plato sencillo, sabroso y con ese aire festivo que convierte cualquier comida en un plan memorable.
Información suplementaria
-
Tiempo de preparación: aproximadamente 45–60 minutos
-
Porciones: 4 personas
-
Información nutricional: alrededor de 350–400 kcal por ración (incluida la salsa romesco)
-
Tipo de cocina: cocina tradicional catalana
-
Tipo de comida: plato principal / comida para compartir