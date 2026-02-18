Salsa romesco en Thermomix: receta fácil y auténtica

Hay salsas que simplemente acompañan… y luego está la romesco, que directamente se roba el protagonismo. Es intensa, con carácter, ligeramente ahumada y con ese toque de frutos secos que la hace inconfundible. Si alguna vez la has probado con calçots o con pescado a la brasa, sabes de lo que hablo.

Y lo mejor de todo es que hacerla en Thermomix es mucho más sencillo de lo que parece.

No te olvides de probar otras ideas, como Salsas de carne fáciles, o clásicos que siempre funcionan como la Salsa pizza casera o la conocida Salsa golf, la romesco merece un lugar fijo en tu recetario. Tiene ese equilibrio entre tradición y sabor potente que engancha.

Ingredientes

2 tomates maduros

1 cabeza de ajos

1 ñora (hidratada previamente)

50 g de almendras tostadas

25 g de avellanas tostadas

1 rebanada de pan

100 ml de aceite de oliva virgen extra

15 ml de vinagre de vino

Sal al gusto

Preparación paso a paso en Thermomix

Primero, asa los tomates y la cabeza de ajos en el horno a 180 ºC durante unos 20-25 minutos. Este paso es fundamental porque es el que le da ese sabor profundo, ligeramente dulce y tostado que marca la diferencia. Cuando estén listos, deja que se enfríen un poco y pela tanto los tomates como los ajos. Mientras tanto, pon la ñora en agua caliente durante unos 15 minutos. Después, raspa la pulpa con una cuchara y resérvala. Es pequeña, pero aporta muchísimo sabor. En el vaso de la Thermomix añade las almendras, las avellanas y el pan. Tritura durante 10 segundos a velocidad 7. La idea es que quede fino, pero no totalmente polvo. Incorpora los tomates pelados, los ajos asados, la pulpa de la ñora, el vinagre y la sal. Tritura durante 20 segundos, empezando en velocidad 5 y subiendo progresivamente hasta 7. Baja los restos con la espátula si hace falta. Ahora viene el truco para que quede cremosa: pon la máquina en velocidad 4 y vierte el aceite poco a poco sobre la tapa para que emulsione. Así conseguirás una textura suave y bien ligada. Si la prefieres más rústica, puedes triturar un poco menos. Prueba y ajusta. A veces necesita un pelín más de vinagre o un toque extra de sal. La romesco tiene que tener equilibrio: ni demasiado ácida ni excesivamente dulce.

Consejos para que quede perfecta

Si quieres darle un plus de sabor, puedes tostar ligeramente los frutos secos antes de triturarlos. También hay quien añade una pizca de pimentón dulce o picante para reforzar el carácter. No es obligatorio, pero puede marcar un matiz interesante.

La textura depende de cómo te guste servirla. Más espesa para untar, más fluida para acompañar pescado o verduras asadas.

Cómo disfrutarla

La versión clásica es con calçots, pero combina genial con pescado al horno, marisco, carnes blancas o incluso unas simples patatas asadas. También funciona como dip para pan crujiente. De esas salsas que pones en la mesa y desaparecen sin darte cuenta.

Se conserva bien en un tarro hermético en la nevera durante 3 o 4 días. De hecho, al día siguiente suele estar incluso más rica porque los sabores se integran mejor.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4-6 personas

Información nutricional: Aproximadamente 1.200 calorías en total (unas 200-300 calorías por ración, según cantidad servida).

Tipo de cocina: Cocina española, tradicional catalana

Tipo de comida: Salsa / Acompañamiento

La salsa romesco en Thermomix es la prueba de que una receta tradicional puede adaptarse a la cocina moderna sin perder autenticidad. Fácil, sabrosa y con mucho carácter.