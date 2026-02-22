El truco fácil de Dani García para cocinar con el microondas: «Más jugoso»

Dani García tiene el truco fácil para cocinar con el microondas, queda más jugoso y se cocina a la velocidad de la luz. Aprender a cocinar con este electrodoméstico es esencial, sobre todo, si lo que necesitamos es empezar a pensar en una serie de cambios que pueden ser claves. Apostaremos por la llegada de un cambio de tendencia en la cocina, obtener un plus de buenas sensaciones con el tiempo y el esfuerzo que nos ahorramos. Podemos conseguir esta cocción ideal en un abrir y cerrar de ojos.

Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle puede ser clave para crear la receta ideal. En esencial lo que queremos es un bocado maravilloso, digno de un cocinero profesional como Dani García que se prepara fácil y rápidamente. Una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Un buen plus que puede llegar a toda velocidad, con un resultado más jugoso, podremos conseguir este tipo de detalle que puede ser esencial. Este truco nos ayudará a conseguir cocinar con el microondas en un abrir y cerrar de ojos.

Más jugoso y delicioso te quedará el pescado

Puedes cocinar un bacalao ideal, como recién salido de un restaurante, en el microondas. Parecerá imposible, pero puedes conseguir lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante, un buen básico que podremos empezar a cuidar a la velocidad de la luz.

Una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, puede convertirse en la mejor opción posible, para estos días en los que necesitamos descubrir lo mejor de este tipo de bocados dignos de los dioses. Cocinar pescado puede acabar siendo algo más sencillo de lo que nos imaginaríamos.

Este pescado puede acabar siendo una auténtica delicia, sin que quede seco, sino todo lo contrario. El bacalao más jugoso que existe, lo tenemos en casa y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y queremos descubrir.

Este microondas que tenemos en casa, no sólo nos hace conseguir calentar la leche en menos tiempo. También podremos conseguir una mezcla de sabores que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

El truco de Dani García para cocinar con el microondas

Cocinar con el microondas es importante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos ganas de comer un buen pescado. En el hormiguero Dani García nos dio el truco perfecto para conseguir cocinar este elemento tan delicioso: «Me salía perfecto. 2 minutos, 1.000W, un plato hondo, un poquito de agua, el bacalao y lo tapaba con plástico film».

Una manera fácil y rápida de preparar un buen bacalao en un tiempo récord y con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que serán esenciales en esta forma de cocinar que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Te proponemos una receta que se preparar muy fácilmente y que tiene el microondas de herramienta principal. Un balacao confitado que puede acabar siendo la estrella de nuestro recetario.

Ingredientes:

2 lomos de bacalao

1 hoja de Laurel

2 dientes de ajo

1 rama de romero

Pimienta negra en grano

Aceite de oliva virgen

Para la mayonesa:

1 pizca de Sal

1 huevo

1 vaso de Aceite de girasol

1 chorro de Vinagre o zumo de limón (opcional)

Cómo preparar un bacalao confitado al microondas