Todo sobre el RB Leipzig: cuándo se fundó, quién es su dueño, en qué estadio juega, por qué no lleva Red Bull en su nombre…

El Real Madrid recibe al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu para seguir con su buena racha en la Champions League. El conjunto alemán, ya un clásico en el feudo blanco, será el rival de la tercera jornada de la máxima competición continental. Un equipo con una historia sorprendente, que tuvo un ascenso al fútbol profesional casi inaudito y que se ha convertido en un referente de la liga alemana en las últimas temporadas.

Entrenados por un ilustre como Martín Demichelis, el RB Leipzig mide al Real Madrid de José Mourinho y las buenas sensaciones en una Champions League hasta ahora inmaculada con victoria ante el Inter (1-0) y remontada en Roma (3-4). Por su parte, los alemanes perdieron a domicilio ante el Como en la primera jornada (4-1) y vencieron en casa al PSV en la segunda ronda (1-0) para contar con tres puntos de los seis posibles.

Cuándo se fundó el RB Leipzig y en qué estadio juega

El RasenBallsport Leipzig, también conocido como RB Leipzig, se fundó en mayo de 2009 y cuenta con solo 17 años de antigüedad. Actualmente juega en el Red Bull Arena de la ciudad de Leipzig, una de las metrópolis más modernas de Alemania, y cuenta con una capacidad de 47.069 espectadores.

De qué país es el RB Leipzig

El RB Leipzig es un equipo alemán albergado en la ciudad de Leipzig. Juega en la Bundesliga, a la cual ascendió en la temporada 2016/17. El conjunto arrancó su andadura en 2009 en la NOFV-Oberliga, quinta división del fútbol alemán, y fue escalando su camino hacia la gloria para convertirse en un ‘fijo’ germano de competiciones europeas.

Quién es el dueño del RB Leipzig

El dueño del RB Leipzig es el grupo Red Bull GmbH, el cual controla la financiación y la estructura deportiva. Los accionistas del conglomerado son la familia tailandesa Yoovidhya (51%) y Mark Mateschitz (49%). La actual presidenta del club es la suiza Tatjana Haenni, que asumió el cargo en diciembre de 2025.

Qué más equipos hay en el grupo Red Bull

El grupo Red Bull cuenta con varios equipos en el panorama mundial del fútbol. Destaca el RB Leipzig (Alemania), pero a su vez cuenta con el Red Bull Salzburg (Austria), los New York Red Bull (Estados Unidos), el Red Bull Bragantino (Brasil), el RB Omiya Ardija (Japón) y el París FC (Francia), además de asociados como el Leeds United (Inglaterra) y el FC Liefering (Austria).

Por qué no llevan Red Bull en el nombre del equipo

El RB Leipzig no lleva el icónico nombre de Red Bull en el equipo porque la Federación Alemana de Fútbol prohíbe que un conjunto incluya marcas comerciales en su nombre oficial. Por ello, se llegó a la conclusión de que la solución para no ser sancionados es denominarse RasenBallsport Leipzig, manteniendo las iniciales RB.