Xabi Alonso vuelve a ponerse a Brasil en contra por su trato hacia Estevao

Xabi Alonso vuelve a chocar con un favorito de Brasil en el Chelsea. La falta de química entre el técnico tolosarra y Vinicius Junior en el Real Madrid fue notoria y se evidenció cuando el ‘7’ fue sustituido en el primer Clásico de la temporada. Ahora, en su etapa en Londres, aficionados y periodistas afines al conjunto blue cuestionan la falta de minutos de Estevao, futbolista brasileño de 19 años que dejó muy buena impresión durante su primera temporada en la Premier League.

Su segunda campaña en el Chelsea apuntaba a ser la de su confirmación definitiva como uno de los grandes atacantes del fútbol europeo, pero no ha sido así durante los primeros compases del curso. Hasta el momento, el canterano de Palmeiras sólo ha sido titular en dos de los 11 partidos que ha disputado el equipo londinense hasta la fecha. La primera de ellas fue ante el Luton, equipo de la tercera categoría del fútbol inglés. Para encontrar su última titularidad hay que remontarse al 9 de septiembre, cuando fue sustituido al descanso frente al Leeds United.

Los resultados habían dado la razón a Xabi Alonso en su apuesta por otros futbolistas de la plantilla. A la derrota en Stamford Bridge ante el Tottenham del pasado fin de semana se ha sumado la reciente eliminación en la EFL Cup a manos del Liverpool. Un encuentro que se decidió en la tanda de penaltis y en el que Estevao tampoco participó. Cuestionado al respecto en sala de prensa, el técnico blue afirmó entender la situación del futbolista. «Sin duda, podría estar más contento. Todos los jugadores quieren jugar. Estoy seguro de que le llegará su oportunidad. Es es mi responsabilidad. Sabemos que la temporada será larga y que habrá momentos para todos» añadió.

La falta de minutos de Estevao está siendo uno de los principales focos de críticas a un Xabi Alonso inmerso en su peor racha desde su desembarco en la capital inglesa. En las dos derrotas consecutivas de los blues, el brasileño sólo disputó 18 minutos ante el Tottenham. El duelo de octavos de final de la EFL Cup en Anfield no contó con la participación del extremo, lo que provocó cánticos desde el sector de la grada visitante a favor de Estevao. El carioca fue una de las pocas notas positivas del Chelsea la pasada temporada, que inició dejando buenas impresiones en el triunfo blue en el Mundial de Clubes.

Estevao busca oportunidades para seguir contando en los planes de Carlo Ancelotti en la selección brasileña. Pese a no ser titular en su club, el seleccionador le incluyó en la convocatoria del último parón de selecciones, en el que participó en los tres encuentros y anotó un gol. Tanto Xabi Alonso como Estevao dispondrán de dos partidos más antes del próximo parón para aclarar el presente del futbolista en el Chelsea.