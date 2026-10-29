Laporta se interesa por Pedro Porro para reforzar la defensa del Barcelona

El gran Mundial 2026 de Pedro Porro no ha dejado indiferentes a los grandes clubes. El lateral derecho, ahora en el Tottenham, parece haber captado la mirada de un Barça que quiere reforzar esa posición para las próximas temporadas. Un interés que ya viene de lejos y se refuerza con el impresionante campeonato que hizo el extremeño para ayudar a España a levantar su segundo título intercontinental, y que refleja los problemas que tiene el equipo azulgrana en esa demarcación.

Jules Koundé lesionado, un Xavi Espart que ha irrumpido a lo grande, también baja para las próximas semanas, João Cancelo haciendo de lateral izquierdo, las lesiones de Eric García… el Barça quiere mejorar la banda con un jugador de garantías y que bien conoce el fútbol español.

Porro, que es titular indiscutible en el Tottenham, puede ser una alternativa para un mercado invernal que promete ser importante en los equipos de la parte alta de la tabla. Tasado en 90 millones de euros, según varios medios ingleses, la puerta del defensa de Don Benito parece ser difícil de abrir.

El Barça, a pesar de ir primero en la liga con 27 puntos y tras dos derrotas consecutivas ante Paris Saint-Germain en Champions League y Real Madrid en El Clásico, no termina de encontrar continuidad en su once, mermado también por las lesiones.

Pedro Porro, la solución al lateral

La lesión de Xavi Espart parece trastocar los planes de Hansi Flick, que había confiado en él desde que subió al primer equipo, asentándose ya entre los mejores, y la solución puede ser el campeón del mundo, ya relacionado con el Barça en diversas ocasiones.

A ello se suman las dudas con Koundé, jugador que no ha dado el rendimiento esperado en las últimas temporadas y acumula problemas de lesiones. Un internacional como Porro, conocido por varios jugadores del equipo azulgrana y que con su vertiente ofensiva encaja en el sistema culé, puede ser la luz al final del túnel.

Capacidad para llegar al área, como se vio en ese gol en la semifinal del Mundial ante Francia, esfuerzo para minimizar al rival en la banda y con un gran golpeo de balón, Pedro Porro es uno de los nombres a seguir en el panorama internacional.

Lo que parece ser un deseo de Joan Laporta podría hacerse realidad en el mercado invernal. El lateral de 27 años, canterano del Girona y con experiencia en el Manchester City, Sporting de Portugal y Valladolid, hizo su debut en Primera División en 2018 con el club gerundense.

No ha pisado la competición española desde la 2019/20 y se encuentra en el mejor momento de su carrera. Un fijo inamovible en las últimas listas de Luis de la Fuente, clave en el Mundial y con una proyección aún mayor, el Barça quiere al lateral extremeño para ‘solventar’ sus problemas en una banda que les da un gran quebradero de cabeza en las últimas temporadas.