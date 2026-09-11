ZEL Fuerteventura: una nueva forma de vivir la isla

Hay destinos que se visitan y otros que se viven. Fuerteventura pertenece a los segundos. Una isla que invita a pasar más tiempo al aire libre, a dejarse llevar por el viento, a descubrir nuevas formas de moverse y, también, a encontrar momentos para parar. En Playa de Sotavento nace ZEL Fuerteventura, un hotel concebido para vivir la isla desde esa combinación de energía, bienestar y calma que define el espíritu de ZEL.

Frente al mar y rodeado de naturaleza, ZEL Fuerteventura está concebido como el primer Wellness Hub de Fuerteventura. Un lugar donde actividad y desconexión conviven de forma natural: una sesión de fitness o kitesurf por la mañana, un baño en la piscina infinita al mediodía y, al caer la tarde, gastronomía, música y largas conversaciones sin mirar el reloj.

Esa manera de entender el viaje conecta con la esencia de ZEL, la marca creada por Meliá Hotels International junto a Rafa Nadal. Una interpretación contemporánea del estilo de vida mediterráneo, donde sentirse como en casa significa tener libertad para decidir cómo quieres vivir cada momento. En Fuerteventura, esa filosofía encuentra un escenario especialmente natural: espacios abiertos, materiales cálidos, luz, naturaleza y una conexión constante con el exterior.

El bienestar ocupa un lugar central, pero entendido de una forma activa y estimulante. No es casualidad que ZEL haya elegido Sotavento, uno de los enclaves más reconocidos de Europa para los deportes de viento, donde el paisaje cambia con las mareas y el Atlántico marca el ritmo del día. Los estudios de ZEL Fuerteventura están pensados para moverse al propio ritmo, con sesiones funcionales y actividades como HIIT, Pound, barré y otras disciplinas orientadas al bienestar activo. Y para quienes quieren llevar esa energía todavía más lejos, la escuela René Egli pone al alcance experiencias de kitesurf, windsurf y wingfoil, tres maneras de sentir la fuerza del viento y descubrir Fuerteventura desde el agua.

Después llega el momento de bajar el ritmo. Las habitaciones y suites trasladan el espíritu mediterráneo de ZEL a través de la luz natural, los espacios abiertos y la conexión constante con el exterior. Desde las estancias con vistas al océano hasta las suites con terraza, jardín o bañera exenta frente al mar, todo está pensado para disfrutar del tiempo sin prisas. Entre ellas destaca Casa Zel, una estancia de 85 metros cuadrados con dos terrazas abiertas al paisaje de Sotavento.

También la gastronomía forma parte de esa manera de vivir la isla. En Parda, el Mediterráneo acompaña cada momento del día, con productos frescos y una cocina llena de color; mientras que Parda Beach lleva esa esencia hasta la propia playa de Sotavento, con una propuesta fresca para disfrutar sin prisa. Café de Finca se convierte en un punto de encuentro alrededor del café de especialidad, perfecto para empezar el día o hacer una pausa. Y cuando cae la tarde, Voltaje combina gastronomía, cócteles y música en un ambiente pensado para prolongar el día.

Porque en ZEL la experiencia también se construye a través de pequeños detalles. Marcas como HAAN o Café de Finca acompañan distintos momentos de la estancia, mientras que la playlist MED Sounds pone banda sonora al viaje. El check-in online y la posibilidad de alojarse con mascota completan una propuesta pensada para sentirse como en casa.

Todo está pensado para que la estancia tenga su propio ritmo. Uno que empieza con la energía de Fuerteventura y termina encontrando el equilibrio entre movimiento y descanso, entre descubrir y simplemente estar.

Quizá esa sea la verdadera propuesta de ZEL Fuerteventura: no decirte cómo tienes que disfrutar de la isla, sino darte el espacio para vivirla a tu manera. Para salir a buscar el viento, para perderte en el paisaje, para descansar frente al mar o para no hacer absolutamente nada.

Porque algunas veces viajar consiste precisamente en eso: encontrar un lugar que te haga sentir que has llegado a casa, aunque estés lejos de ella.