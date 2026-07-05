Los chefs españoles coinciden: el truco para hacer la mejor tortilla de calabacín y patatas este verano es añadir la sal justo al final

Lo mejor de nuestros chefs es que nos suelen regalar trucos para que mejores en la cocina, y con uno de los mejores platos para el verano no iba a ser menos. Por supuesto, hablamos de la tortilla de calabacín y patatas; una receta más difícil de lo que parece.

El calabacín es el ingrediente perfecto para una tortilla en verano, ya que es ligero, suave y combina muy bien con la patata. El problema es que si no sabemos cómo tratarlo, puede arruinarnos la comida.

Si no sabemos cuándo añadir la sal el calabacín soltará demasiada agua y convertirá la tortilla en una mezcla blanda y sin gracia. Por eso el truco ideal es añadir la sal justo antes de cuajarla.

El truco de chef para hacer la mejor tortilla de calabacín y patatas en verano

Todo buen español conoce la receta de tortilla de patatas, pero cuando se añaden otros ingredientes la cosa se complica: no podemos prepararla de la misma forma si queremos que quede perfecta.

En el caso de la tortilla de calabacín y patatas lo que va a marcar la diferencia es la técnica y el momento en el que hagamos cada paso. Es un ingrediente jugoso y que da un toque dulce, pero puede aguar la mezcla si se cocina con prisa.

El consejo fundamental es controlar el agua de la verdura y cuajar la tortilla en el momento justo. Si se hace bien, el resultado queda más ligero que una tortilla clásica, pero mantiene ese cuerpo de patata que la hace reconocible.

Eso sí, el truco definitivo es algo más sorprendente: añadir la sal sólo justo antes de cuajar la tortilla. Si la salamos demasiado pronto, ayudaremos al calabacín a soltar más agua y el huevo perderá textura.

Y es que el error siempre es tratar al calabacín como un simple acompañante y no como el ingrediente principal de la receta. Debes cortarlo bien, cocinarlo hasta que pierda el exceso de humedad y mezclarlo con la patata cuando todos los ingredientes estén calientes.

Cuál es la razón de que sólo debas añadir la sal justo antes de cuajar la tortilla de calabacín

En el caso de las verduras el momento en el que añades la sal es fundamental, ya que son alimentos con mucha agua y pueden arruinar un plato.

Si la añades desde el principio, favorecerás que el calabacín suelte líquido durante la cocción. Eso te dejará una tortilla más húmeda de la cuenta y menos compacta.

Lo mejor es cocinar primero la patata, añadir después el calabacín y esperar a que la mezcla pierda parte del agua. Sólo entonces se une con el huevo batido.

Los chefs conocen este proceso como empastar. Es decir, mezclar la patata y el calabacín calientes con el huevo durante un par de minutos para que todo se integre antes de ir a la sartén.

Al añadir la sal justo antes de cuajar la tortilla, añades sabor sin estropear el trabajo previo de textura. Como consejo extra, deja que el aceite se caliente bien y usa fuego medio-alto.

Prepara una tortilla de calabacín y patatas como si fueras un auténtico chef

Lo único que necesitas para esta receta es patata, calabacín, cebolla si apetece, huevos, aceite de oliva y sal. La patata debe cortarse fina para que se cocine de manera uniforme.

El calabacín puede ir pelado o con piel, según te guste. Si se deja con piel, da un punto verde más visible; si se pela, pasa más desapercibido, algo útil cuando se cocina para gente que no disfruta de la verdura.

Lo primero es cocinar la patata y después incorporas el calabacín y se deja hasta que la sartén pierda el exceso de agua. Si hay demasiado líquido, destapa la sartén y espérate a que evapore.

Una vez lista la mezcla, se une con los huevos batidos. Ahí llega el momento de salar, no antes. Luego se vierte todo en una sartén antiadherente y se cuaja la tortilla al gusto.