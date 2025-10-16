Justicia en el atletismo: Dani Arce recibe el bronce europeo de 2022 por el dopaje de Ahmed Abdelwahed

Nadie devolverá a Dani Arce el momento de subir a un podio europeo, pero al menos ya tiene la medalla que ganó por méritos deportivos. Dicen que más vale tarde que nunca. Hace tres años, en Múnich, el atleta español cruzó la meta después de los 3.000 metros obstáculos en cuarta posición quedándose a las puertas de los metales. Y ahora, tras más de medio lustro, recibirá el metal que se ganó sobre la pista una vez que se ha confirmado la sanción por dopaje al italiano Ahmed Abdelwahed, que finalizó la prueba en segundo lugar.