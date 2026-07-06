Sale a la luz el destino de la luna de miel de Marieta y Suso: «Mi viaje más soñado»

Ya son marido y mujer. Marieta y Suso Álvarez se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado viernes 3 de julio en un espectacular cigarral de Toledo, poniendo el broche a una de las bodas que han llegado gracias al universo Telecinco. Pero la celebración no termina en el altar: la pareja tiene por delante una luna de miel de ensueño que Marieta ha definido como «mi viaje más soñado y deseado». El destino elegido es uno de los países de moda entre los recién casados desde los últimos años, donde descubrirán una cultura completamente diferente a la occidental y podrán disfrutar de playas paradisíacas.

Fue hace unos meses cuando la propia Marieta desveló el destino a través de una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram. La exparticipante de La isla de las tentaciones y Supervivientes acompañó su respuesta de varias imágenes que no dejaban lugar a dudas: playas de arena blanca, aguas cristalinas y entornos naturales de postal que reflejaban a la perfección el tipo de viaje que la pareja llevaba tiempo imaginando. La elección es Tailandia, país que no sorprendió a sus seguidores, ya que la influencer siempre ha presumido de su pasión por viajar y descubrir lugares nuevos. Además, el país asiático se ha convertido en uno de los destinos favoritos de las parejas que buscan una luna de miel inolvidable por su combinación perfecta de relax, naturaleza, cultura y aventura.

Playas de ensueño en el sur

Uno de los grandes atractivos del país son sus islas paradisíacas. Los recién casados pueden poner rumbo al sur para descubrir enclaves como Phuket, Krabi, las islas Phi Phi o el archipiélago de Similan, ideales para bucear, hacer snorkel entre arrecifes de coral o navegar en barca tradicional entre acantilados de piedra caliza. Un plan perfecto para desconectar tras el ajetreo de la boda.

Templos, cultura y vida en Bangkok

La otra cara del viaje la pone el interior. En la capital, Bangkok, la pareja puede perderse entre templos imponentes como el Gran Palacio, el Wat Arun o el Wat Pho, recorrer el mercado flotante o visitar el famoso mercado del tren (que está a una hora de la capital). Los más valientes podrán disfrutar de la comida callejera, aunque es recomendable ir con la mente abierta y habiendo consultado a tu médico por las precauciones que debes tomar si quieres comer en sus miles de puestos callejeros. Más al norte, la ciudad de Chiang Mai ofrece un ambiente más tranquilo y espiritual, con cientos de templos y la posibilidad de visitar santuarios éticos de elefantes, donde puedes jugar y dar de comer a los animales en un ambiente seguro, dando una experiencia que recordarán toda la vida.

Podrán, además, disfrutar de excursiones de todo tipo por la selva, pudiendo pasar una o varias noches en mitad de ella, viviendo una experiencia completa con la naturaleza. Eso sí, siempre siguiendo las recomendaciones de los guías y sin olvidarse de protegerse de los mosquitos, que no dan tregua en ningún momento del día.

Por supuesto, Marieta y Suso podrán degustar la exótica gastronomía local, célebre por platos como el pad thai o el curry (aunque deben tener cuidado con el picante, que no es apto para todos los públicos y estómagos). Además, también podrán comer otros platos como escorpiones, que suelen ser ofrecidos para los turistas.

Un sueño cumplido en pareja

Para Marieta, este viaje es mucho más que unas simples vacaciones: es un sueño hecho realidad junto a su ya marido. Tras meses de ilusión, pruebas de vestidos y decisiones importantes, la pareja podrá por fin disfrutar de unos días para ellos y disfrutar de ser anónimos, algo que en España ya es imposible.

Sin duda, los recién casados han apostado por un destino que combina a la perfección playa, cultura, naturaleza y experiencias inolvidables, el escenario ideal para arrancar su nueva vida como marido y mujer. Habrá que estar atentos a sus redes sociales, porque seguro que comparten con sus seguidores cada rincón de esta luna de miel de ensueño.