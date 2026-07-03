Del siglo XI y con capilla: el impresionante lugar elegido por Marieta y Suso Álvarez para su boda

Cuenta atrás para una de las bodas más esperadas del verano televisivo. Marieta y Suso Álvarez se dan el ‘sí, quiero’ este viernes 3 de julio, a las cinco de la tarde, en Toledo. Los familiares ya han empezado a llegar a la ciudad imperial y el ambiente es de plena celebración. El propio Suso ha reconocido estos días que estaba «hecho un flan» a las puertas del gran acontecimiento. Y por fin se ha resuelto uno de los grandes misterios que rodeaban el enlace: el lugar exacto donde se casarán.

La exparticipante de La isla de las tentaciones y el exconcursante de Gran Hermano han elegido el Cigarral del Ángel Custodio, en Toledo, la ciudad que tenían reservada desde el pasado mes de enero. Se trata del cigarral más antiguo que se conserva de la ciudad, con unos orígenes que se remontan al siglo XI y una ermita del siglo XVII cuyos planos se atribuyen a Juan Bautista Monegro, figura clave de la arquitectura barroco-clásica castellana. Sus diez hectáreas a orillas del río Tajo lo han convertido en uno de los espacios para bodas más reconocidos de la zona.

El Mirador del Río, el rincón elegido

De todas las estancias de la finca, la pareja se ha decantado por la zona del Mirador del Río, que cuenta con una capilla del siglo XVII presidida por un lienzo de siete metros firmado por Vicente Carducho, pintor de la corte de Felipe III. Justo al lado se encuentra un amplio salón de varias plantas, ideal para la celebración.

El entorno lo completa un jardín kilométrico repleto de flores y plantas cuidadas al detalle y una terraza al aire libre con vistas directas al casco histórico de Toledo. Y aunque el enlace se celebra en pleno mes de julio, la cercanía del río Tajo debería hacer que la temperatura baje algunos grados pese al calor que hará en la capital manchega.

Jardines, claustros y hasta una cueva del siglo XVII

El recorrido por la finca es un auténtico viaje en el tiempo. El acceso arranca con un elegante Paseo de Cipreses y se organiza en torno a la Plaza de la Ermita, flanqueada por arcos de piedra y ladrillo cubiertos de enredaderas y rosas. El Claustro tiene 380 metros cuadrados abovedados, con columnas porticadas, fuente central y una terraza de 180 metros con vistas al río, además de un aljibe y una cueva originales del siglo XVII.

A todo ello se suman el Patio de los Poetas, con un jardín de inspiración andalusí y bustos de escritores del Siglo de Oro, y la Terraza del Río, rodeada de árboles centenarios y situada en la mismísima ribera del Tajo, que será el espacio reservado para el cóctel.

Alta cocina y exclusividad total

En el apartado gastronómico no han querido jugársela y todo correrá a cargo del chef Iván Cerdeño, que tiene dos estrellas Michelin y tres Soles de la Guía Repsol. Y la exclusividad será absoluta, ya que ese día la finca estará reservada únicamente para los novios y sus invitados.

Marieta se enamoró del lugar a primera vista y fue ella quien casi decidió que el lugar sería ese, aunque Suso también tuvo que dar su aprobación. Llevaban meses guardando celosamente el nombre del lugar y, visto todo lo que esconde, se entiende perfectamente. Eso sí, habrá que esperar a que la pareja quiera enseñar momentos de la boda, además de hacerlo vía exclusiva con programas como ¡De Viernes! y quién sabe si también han llegado a un acuerdo con alguna revista.