‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 3 de julio

De Viernes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es un hecho que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, sigue haciendo un trabajo verdaderamente excepcional para seguir haciéndose con los testimonios más buscados de la empresa del corazón. Tras la entrega que pudimos disfrutar la semana pasada, en la que Carolina Perles, Isa Pantoja y Asraf Beno, Paz Padilla y José Manuel Soto se convirtieron en absolutos protagonistas, ha llegado el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 3 de julio.

Rocío Flores

La nieta de Rocío Jurado se sentará en el plató para hablar de los primeros capítulos de la serie La más grande, dedicada a su abuela y que se puede ver en Movistar Plus+. Tendrá que contar, además, cómo está siendo su nuevo acercamiento con Olga Moreno, la ex mujer de su padre, con la que había cortado su relación tras la separación, pero eso ha cambiado en las últimas semanas. Se une el morbo de comprobar si estará dispuesta a que Terelu Campos, amiga de Rocío Carrasco, su madre, pueda estar en plató y hacerle preguntas o la habrá vetado.

Laura Matamoros regresa a Telecinco tras su paso por Antena 3

La hija de Kiko Matamoros era hace hace apenas unas semanas una de las caras de Espejo público, programa del que ya no forma parte. En este verano de 2026 regresa a Telecinco para incorporarse a El verano se mueve como colaboradora. También tendrá que ver en directo el testimonio de Makoke, que hablará de uno de los episodios más traumáticos de su vida que sufrió durante su relación con Kiko.

La vida que no conocemos de Claudia Chacón

A la joven la conocimos gracias a La isla de las tentaciones, donde dejó claro su carácter explosivo y fue la protagonista de la edición. En Supervivientes demostró el gran apoyo que tiene, aunque eso no le sirvió para llegar a la final, aunque sí se mantuvo durante semanas como la gran odiada de la edición por sus compañeros.

Pero en su paso por ¡De Viernes! hablará de su complicada adolescencia, en la que sufrió acoso escolar por su físico, algo que le ha dejado huella una vez es adulta. También tuvo que lidiar con la falta de sus padres, que tuvieron una relación muy complicada que afectó a su hija.

Stefan y Estefanía, meses después de ‘Casados a primera vista’

Esta pareja sigue disfrutando del amor tras su paso por el programa de bodas a ciegas. Después de comenzar de una forma tan especial su relación, ellos han sido de los que han podido continuar. Harán un balance de sus meses juntos y contarán cómo están viviendo las rupturas de sus compañeros de programa y las nuevas parejas que han surgido entre ellos en los últimos meses.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.