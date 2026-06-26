‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 26 de junio

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que este equipo, capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona, hace un trabajo verdaderamente excepcional para contar con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Tras la entrega que pudimos disfrutar la semana pasada, en la que Raquel Bollo, Maica Benedicto y Claudia Chacón, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, Makoke y Gonzalo y Cristina Piaget fueron los protagonistas, ha llegado el momento perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 26 de junio.

Carolina Perles

La ex mujer de José Luis Ábalos se sentará en plató para pronunciarse tras la condena a 24 años de cárcel al ex ministro: «No me lo esperaba». Por si fuera poco, se sincerará como nunca sobre cómo están haciendo frente a esta situación, tanto ella como los hijos que tienen en común. Pero no todo queda ahí, puesto que responderá de forma contundente a Víctor Ábalos, a quien señala de no preocuparse en absoluto por sus hermanos. Es más, dará a conocer cómo han sido estos últimos meses en los que, entre otras cosas, ha recibido numerosos y desagradables mensajes de la actual pareja de José Luis Ábalos.

Isa Pantoja y Asraf Beno

Después de celebrar el primer cumpleaños de Cairo, su hijo, la pareja responderá sin tapujos a las últimas polémicas familiares. Entre ellas, las durísimas declaraciones de Kiko Rivera contra su ex mujer, Irene Rosales. Además, la hija de la tonadillera dará a conocer cómo es actualmente la relación tanto con su hermano como, especialmente, con su madre, después de confesar en De Viernes que había recibido un mensaje de Isabel Pantoja. ¿Ha ocurrido alguna novedad desde ese momento?

Paz Padilla

La gaditana se sentará en De Viernes para presentar El Show de Paz, su nuevo programa que se estrenará este sábado a las 16:00 h, una hora menos en las Islas Canarias, en Telecinco. Por si fuera poco, también dará a conocer cómo está viviendo esta nueva etapa profesional, pero también personal. Y todo por volver a conducir un programa en la cadena de Fuencarral y, por ende, haber vuelto a tener la oportunidad de reencontrarse con su público.

José Manuel Soto

El finalista de Supervivientes 2026 se pasará por el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta para hacer balance de su paso por los Cayos Cochinos de Honduras. Es más, se pronunciará sobre cómo es, actualmente, su relación con sus compañeros de edición. Lejos de que todo quede ahí, el reconocido artista andaluz hará un repaso a su carrera profesional y avanzará próximos proyectos.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.