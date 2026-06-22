GNP, la empresa mimada del PSOE de Sevilla a la que le llueven los contratos ‘a dedo’

La empresa cultural de Sevilla Gestora Nuevos Proyectos Culturales (GNP) es, sin lugar a duda, una de las más mimadas por el presidente socialista de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández. OKDIARIO ha sacado a la luz los contratos menores que dicha compañía se ha llevado «a dedo» por esta administración pública, siendo el monto total de ellos más de 424.000 euros.

GNP aparece como algo «más que una empresa de representación artística». En este sentido, la web oficial de la empresa expone que posibilitan «que todos los artistas y profesionales de la cultura» trabajen de su mano, «dando visibilidad a sus proyectos con un equipo especializado, que permite el desarrollo satisfactorio de cada actividad».

Con sede en Sevilla, Julio Erostarbe aparece como administrador de la empresa desde hace más de 12 años. En la misma hay dos empleados a destacar. Por un lado, Alfonso Muñoz Fernández, quien se dedica a la gestión y a la producción cultural dentro de GNP; por otro, Antonio Miguel Lucena Sastre, Cultural Project & Production Manager.

Antes de recalar en GNP, Alfonso Muñoz Fernández pasó por varios puestos relacionados con gobiernos del Partido Socialista. Entre 1999 y 2004, Muñoz fue director de la Semana Cine Joven que organizaba el Instituto Andaluz de la Juventud, mientras que en 2001 también ocupó –hasta 2004– el puesto de coordinador provincial del Plan Andaluz de Fomento de la Lectura de la Consejería de Cultura dirigida por aquel entonces por la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Entre el 2004 y 2009, Alfonso Muñoz dio el salto como director de la Escuela Pública de Animación Socio-Cultural de Andalucía (EPASA), institución gestionada por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) de dicha comunidad autónoma. Tal y como expone Muñoz en su perfil de LinkedIn, realizaba «funciones de asesor en el Gabinete del Director General del IAJ, coordinando el programa europeo Juventud en Acción». Además, llevaba a cabo también la coordinación de los contenidos del Festival Internacional de la Creación Joven (Eutopía) y el seguimiento del programa del carnet joven.

Entre 2009 y 2010, este trabajador de GNP realizó funciones de asesor del Delegado Provincial de la Consejería de Cultura. Llama, cuanto menos, la atención, que el Director General del IAJ en la etapa de Alfonso Muñoz era Joaquín Dobladez –actual concejal del Ayuntamiento de Córdoba–, quien fue relevado de su puesto por Raúl Perales. Tras ello, ¿dónde acabó Dobladez? Como Delegado Provincial de la Consejería de Cultura con Muñoz como asesor.

Por su parte, Antonio Miguel Lucena Sastre ocupa el puesto de Cultural Project & Production Manager dentro de GNP. Al igual que Alfonso Muñoz, Lucena desarrolló temas relacionados con Eutopía y con el carnet joven entre 2007 y 2008. Entre octubre de 2010 y junio de 2011 fue coordinador de programas y proyectos culturales de la Fundación Córdoba Ciudad Cultural. Dicho organismo dependía de un patronato formado directamente por el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, además de la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y la Fundación Cajasur.