Una empresa cultural recibe en sólo tres años más de 424.000 € en contratos ‘a dedo’ de la Diputación de Sevilla

Una empresa cultural de Sevilla dedicada a la gestión integral de eventos y espectáculos culturales –Gestora Nuevos Proyectos Culturales (GNP)– ha recibido, en sólo tres años, 424.016 euros en contratos a dedo desde la Diputación de Sevilla. En estos seis meses que llevamos de 2026, donde se le han adjudicado a esta misma compañía 136.224 euros en esta misma tesitura; es decir, una media de 22.704 euros mensuales desde enero del presente año.

OKDIARIO, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, ha accedido a los contratos menores que se le han concedido a Gestora Nuevos Proyectos Culturales (GNP) desde junio del año 2023. En ese primer año, la Diputación de Sevilla concedió 15 contratos a dedo a GNP, desde el 1 de junio al 15 de septiembre, por un valor de 95.523 euros. Llama la atención, en este ejercicio anual, el mes de junio, donde el día 19 se le adjudicaron tres contratos (24.752 euros en total); el 26 de ese mismo mes la cuantía ascendió a 13.929 euros, también por tres acuerdos menores con dicho organismo público.

En el ejercicio 2024, la Diputación de Sevilla otorgó 11 contratos por un valor de 80.740 euros. Los mismos se concedieron entre finales de abril y finales de noviembre. En este espacio de tiempo de ocho meses, destaca el primer contrato menor adjudicado –el 23 de abril– por dicho organismo público: 11.760 euros en concepto de siete actuaciones de la compañía Andolini Producciones.

Otros 15 contratos menores fueron dados por este organismo público a Gestora Nuevos Proyectos Culturales por valor de 111.528 euros en el 2025. Estos se concedieron entre enero y julio de dicho año y, en este caso, GNP, con la misma cuantía de contratos que en 2023, se llevó 15.905 euros más tan solo dos años después.

A destacar queda el acuerdo menor concedido el 20 de febrero en concepto de varios servicios necesarios para cuatro días de conciertos de música en el Patio del Cuartel de la misma Diputación. El mismo fue de 14.000 euros, cifra muy en el límite de los 15.000 euros que marcan la diferencia entre un contrato menor y ordinario.

Llegados al presente año, Diputación de Sevilla ha dado 17 contratos menores a GNP. En tan solo cinco meses –desde febrero a junio– los mismos ascienden en su totalidad a 136.224 euros. El día 2 de junio, el organismo público concedió cinco contratos de cantidades variadas que oscilaban entre los 4.000 y 7.000 euros, llegando a ser el monto total de estos mismos 30.350 euros.

Un total de 424.016 euros

Tras un estudio exhaustivo de la Plataforma de Contratación del Estado de los contratos menores concedidos por Diputación de Sevilla a Gestora Nuevos Proyectos Culturales, se ha podido observar que el montante total de los contratos a dedo asciende a 424.016 euros entre junio de 2023 y el mismo mes de 2026. Por esta regla de tres, estaríamos ante una media anual de 141.338 euros que se ha embolsado GNP gracias al presidente socialista de dicho organismo público, Francisco Javier Fernández.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación de la presidencia de la Diputación de Sevilla. En este sentido, el organismo público explica que «la legislación de contratos contempla determinadas especialidades para prestaciones de carácter artístico, cultural o vinculadas a la creación intelectual cuando concurren razones de exclusividad, singularidad o especialización».

Del mismo modo, Diputación de Sevilla expone que «mantiene una intensa actividad cultural cada año en los 106 municipios de la provincia a través de programas como el 107 Programa Cultural». Este organismo público, en los últimos 4 años, «ha invertido solo en este programa 6 millones de euros». «Esa programación implica la colaboración con numerosas empresas, compañías, artistas y agentes culturales especializados», han concluido.

Por su parte, Gestora de Nuevos Proyectos Culturales ha negado «de forma tajante que haya resultado adjudicataria de licitaciones de forma irregular, arbitraria, ‘a dedo’, al margen de la normativa aplicable o mediante cualquier clase de favor».