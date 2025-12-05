Jorge Campos estudia denunciar al ex presidente podemita del Parlament: «Hay que parar a esta gentuza»

Tras ser llamado «puto nazi» por el ex presidente podemita del Parlament, Balti Picornell, el diputado de Vox por las Islas Baleares, Jorge Campos, estudia emprender acciones legales contra el que fue la segunda autoridad del archipiélago gracias a los votos del PSOE de Francina Armengol y de los independentistas de Més per Mallorca.

En unas declaraciones a OKBALEARES, el dirigente de Vox ha asegurado que está estudiando querellarse contra este «personaje». «Hay que pararle los pies a esta gentuza que insulta y vierte todo su odio impunemente por las redes sociales», ha asegurado.

«No se puede permitir que personajes así te señalen de esta manera, porque primero vienen los insultos y la deshumanización, y luego vienen las agresiones», ha manifestado Campos, quien días antes ya sufrió en su casa varias pintadas vandálicas en las que se le amenazaba de muerte.

Por otro lado, el diputado nacional ha explicado que Picornell «es muy dado a insultar». «A mí me ha insultado varias veces, pero también ha faltado al respeto a mucha gente y a todos los españoles en general. Hay que recordar que cada dos por tres dice ‘Puta España’».

«Estos son los socios del PSOE»

Campos ha denunciado que Balti Picornell y este tipo de políticos «ultras» son los «colaboradores habituales de la izquierda española». «Este tipo de personajes te dan un poco la idea de quienes eran y siguen siendo los socios del PSOE. Sin este partido no accederían a puestos de responsabilidad».

Cabe recordar que Baltasar Picornell se convirtió en presidente del Parlament balear con los votos del PSOE de Francina Armengol y los independentistas de Més per Mallorca. Ocupó el cargo durante dos años y su mandato estuvo plagado de polémicas, excentricidades y actitudes fuera de lugar.

En su primer año en el cargo, el ex político de Podemos recibió en zapatillas a los Reyes en el Palacio de la Almudaina, y para más inri al acabar la reunión con el monarca reveló parte de la conversación tratada con Felipe VI, algo que no está permitido en el protocolo, por lo que acabó pidiendo disculpas.

En su segundo año también acudió al Palacio de la Almudaina, pero no para recibir al Rey como autoridad de Baleares, sino para protestar contra la Corona y exigir la liberación de los políticos presos catalanes por el referéndum ilegal del año 2017.

Este pasado martes, ya fuera de todo cargo institucional, Picornell ridiculizó a un joven reportero de la televisión pública balear IB3 por lucir una bandera de España en su muñeca. «Ahora empiezo a entenderlo todo un poco, imagino que las pulseritas tienen alguna cosa que ver con este declive de nuestra televisión pública», indicó el ex político de Podemos.