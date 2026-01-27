Hacienda lo hace oficial: el dinero máximo que le puedes dar a un hijo sin que te persiga la ley

Hay un dinero máximo que le puedes dar a un hijo sin que te persiga la ley, Hacienda lo hace oficial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en este tipo de elementos que nos hacen descubrir que nuestro dinero no es tan nuestro como pensamos. Cuando se trata de Hacienda hay que tener mucho cuidado con lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Podremos descubrir a través de una carta que quizás estamos cometiendo una ilegalidad, entregando nuestro dinero a nuestro propio hijo. La Agencia Tributaria vigila todos y cada uno de los movimientos que realizamos en nuestra cuenta bancaria y es consciente de que puede acabar siendo un problema mayor. Es importante saber estos datos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Este gesto que consiste en dar dinero a un miembro de la familia debe hacerse con un límite máximo que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estas próximas fechas, de una manera que quizás desconoceríamos.

Lo hace oficial Hacienda

Antes de darle dinero a un mimbro de nuestra familia puede costarnos más de lo que nos imaginaríamos. Sobre todo, porque se trata de un cambio de manos que acabará suponiendo un riesgo para nuestras cuentas. No es nuestro dinero, sino que debemos tener en cuenta que hay unas normas.

Evitar el blanqueo de capitales es la misión de una Hacienda que cumple al pie de la letra con su misión. No nos sirve conocer el estado de este familiar que puede verse afectado por algunas peculiaridades, sino que hay otros elementos que tocará tener en consideración.

Es momento de saber qué dice Hacienda, hace oficial este tipo de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabías que podrías tener en mente. Estaremos muy pendientes de estos cambios que pueden ser esenciales y que hasta la fecha no sabíamos.

Hacienda sigue de cerca unos movimientos de dinero, que, aunque sean dentro de la misma familia, pueden ser vistos como una amenaza para algunos. Tocará estar muy pendientes de lo que dice la ley para no cometer ninguna irregularidad de una forma que nos asegure este tipo de cambios.

Este es el dinero máximo que puedes dar a un hijo sin que te persiga la ley

Antes de dar dinero a un hijo, aunque pienses que es tuyo y puedes hacer cualquier cosa, debes conocer las limitaciones que nos pone Hacienda. Unas cantidades que quizás hasta ahora no conocías, pero pueden evitarte más de un disgusto de forma inesperada.

Tal y como nos explican Bankinerconsumerfinance, en su blog: «Hacer transferencias entre familiares es algo muy común, especialmente cuando se trata de los hijos. Sin embargo, este tipo de operaciones está sujeto a regulaciones que muchos ciudadanos desconocen y que pueden conllevar importantes sanciones por parte de la Agencia Tributaria si no se cumplen. Dependiendo del importe y de la comunidad autónoma en la que se realice el regalo, préstamo o donación, las multas pueden alcanzar los 150 000 euros. ¿No declarar el dinero que te dan tus padres en una «paga» o «regalo» supone un fraude fiscal? Cualquier cantidad de dinero que se transfiera como un obsequio entre particulares se considera una donación, por lo que debería incluirse dentro del Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones. En otras palabras, no se considera un delito fiscal (ya que la cantidad tendría que superar los 120 000 euros y existir una voluntad clara de defraudar), pero sí puede constituir una infracción tributaria leve. »

Siguiendo con la misma explicación: «Hacienda se ha propuesto ejercer un mayor control sobre este tipo de operaciones para prevenir el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Para ello, mantiene una colaboración estrecha con las entidades bancarias, que están obligadas a notificar cualquier movimiento inusual en las cuentas de sus clientes. Eso sí, este control se centra en determinadas operaciones y solo cuando se superan ciertos umbrales. El límite orientativo para las transferencias entre familiares se sitúa en los 3000 euros. A partir de los 6000 euros, las autoridades fiscales pueden abrir una investigación para determinar el origen y el destino del dinero»:

El dinero máximo que activará a la Agencia Tributaria nos lo explican estos mismos expertos, dependiendo del tipo de movimiento deberemos estar muy atentos a las cantidades de dinero que enviamos:

Transferencias superiores a 10 000 euros.

Ingresos y retiradas de efectivo por importes superiores a 3000 euros.

Créditos y préstamos por encima de los 6000 euros.

Cualquier operación que implique billetes de 500 euros.

Más allá de estas cantidades, deberás pasar cuentas con Hacienda y pagar las cantidades adecuadas que regularizarán estos importes. Como si dar dinero a tu hijo formará parte de los movimientos de tu empresa, deberás pagar un porcentaje por ello en forma de impuestos.