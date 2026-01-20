Vive en España: así es el superjabalí de 200 kilos que se esconde en esta zona

En las últimas décadas, la población de jabalíes en Galicia ha crecido de forma exponencial. Sin embargo, lo más sorprendente no es el número de ejemplares que habitan en la región, sino la presencia de un superjabalí de hasta 200 kilos de peso bautizado como «vakamulo». No se trata de una subespecie distinta del jabalí que se puede encontrar en Galicia, sino machos adultos de más de 10 años y un peso extraordinario debido a una combinación de montañas: se suele mover por zonas inhóspitas de difícil acceso y tiene abundante alimentación a su alcance.

El término «vakamulo» fue acuñado por el jefe de la cuadrilla Monteros Ribeira Sacra, Senén Ramos, según explica a EFE, porque los cazadores de otras regiones de España comparaban a esos jabalíes con vacas o mulos debido a su tamaño. La Ribeira Sacra, y en concreto los Cañones del Sil, entre Lugo y Orense, es la zona donde se avista este superjabalí con mayor frecuencia. «Desde hace dos décadas la población del jabalíes se ha incrementado en Galicia y hay más probabilidad de que aparezcan este tipo de animales», señala el responsable de comunicación de la Federación Galega de Caza, Antón Arrojo, licenciado en Biología.

El superjabalí de 200 kilos que se puede ver en Galicia

El pasado 25 de diciembre, una cuadrilla abatió un ejemplar de 149 kilos en Abegondo (La Coruña). Los «vakamulos» viven en solitario, aunque pueden aparecer en piaras cuando las jabalinas están en celo. Mientras que el peso del jabalí «común» ronda los 60 kilos, el superjabalí puede alcanzar los 200 kilos debido a su musculatura. Ramos lo explica con una imagen clara: «Es como si estuvieran todo el día en el gimnasio».

Si bien es difícil precisar la población total de jabalíes en Galicia, los sindicatos agrarios de la región calculan que son unos 180.000 ejemplares, una cifra mucho más elevada que hace dos décadas. En la temporada de caza 2023/34 se abatieron (oficialmente) 18.283 ejemplares y en la 24/25 se notificaron más de 4.200 avisos por los daños causados por su presencia, el triple que cinco años atrás. En este contexto, sólo en 2024, el Gobierno gallego tuvo que destinar más de 4 millones de euros a paliar los destrozos causados.

Asimismo, numerosos vecinos de ciudades como Vigo, La Coruña o Ferrol ha denunciado la presencia de jabalíes y el problema, lejos de remitir, parece «ir a peor», según denuncian desde la Asociación de Vecinos de Canido (Ferrol).

Emergencia cinegética

«La emergencia cinegética temporal es una medida prevista en el reglamento de caza de Galicia para cuándo en una comarca exista una determinada especie cinegética en circunstancias tales que resulte especialmente peligrosa para las personas o perjudicial para la agricultura, la ganadería o la seguridad viaria», explica la Junta de Galicia.

La directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, informó el pasado mes de octubre sobre la declaración de la emergencia cinegética temporal en un total de 38 comarcas gallegas por la presencia y los daños ocasionados por el jabalí y el superjabalí. En total, la declaración abarca 38 comarcas (9 en La Coruña, 10 en Lugo, 11 en Ourense y 8 en Pontevedra) que comprenden 254 ayuntamientos (64 de ellos coruñeses, 57 lucenses, 86 ourensanos y 47 pontevedreses) y un 83% de la superficie total de Galicia.

La vigencia de estas resoluciones entró en vigor el 18 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 22 de febrero de 2026, abarcando así el período hábil de caza del jabalí en la temporada 2025-2026. Sin embargo, la directora general subrayó que «podrá quedar suspendida antes en su conjunto o en parte del ámbito de aplicación, siempre previa resolución, de constatarse que desaparecieron las causas que motivaron la declaración».

Dirección General de Tráfico (DGT)

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó de que en 2024 se produjeron 3.724 accidentes relacionados con jabalíes en Galicia. Además, durante la temporada de caza 2024-2025 se notificaron 4.269 avisos por daños causados por estos animales.

A nivel nacional, en la última década se ha duplicado la siniestralidad vial con implicación de animales. En 2024 se registraron 36.087 siniestros con animales, lo que representa aproximadamente un tercio del total de los accidentes de tráfico en carretera.

Según Pere Navarro, «todos estos datos reflejan un problema creciente que refuerza la necesidad de desarrollar medidas preventivas eficaces que minimicen su incidencia sin alarmar innecesariamente a la población. La seguridad vial ya no puede concebirse sin tener en cuenta la interacción entre infraestructuras y biodiversidad, siendo necesario integrar este enfoque en el diseño, la gestión y la planificación de las carreteras para avanzar hacia un entorno viario más seguro, eficiente y sostenible».

La creciente presencia de fauna en las carreteras ha llevado a la implantación de un amplio abanico de medidas para reducir la siniestralidad vial. Entre las estrategias más utilizadas se encuentran la señalización de advertencia, sistemas inteligentes de detección de fauna, limpieza de márgenes, limitaciones de velocidad, disuasores visuales y acústicos, barreras olfativas, vallado cinegético con pasos de fauna, escotillas de retorno y ecoductos.