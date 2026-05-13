¿Cuántos huevos hay que llevar a Santa Clara para que no llueva en bodas, bautizos o graduaciones?

Especialmente durante la primavera y el verano, numerosas parejas que están a punto de darse el «sí, quiero» ofrecen una docena de huevos a Santa Clara de Asís con la esperanza de que haga buen tiempo el día de su boda. Ésta antigua tradición, transmitida de generación en generación, continúa siendo una de las costumbres más curiosas y populares entre quienes desean celebrar su enlace bajo un cielo despejado.

Antiguamente, existía la creencia popular de que el mal tiempo durante la ceremonia podía traer desgracia al matrimonio y tristeza a la novia durante toda su vida. Por esta razón, era tradición que las futuras esposas llevaran una docena de huevos al convento de las clarisas franciscanas más cercano y pidieran a las religiosas que rezaran a Santa Clara de Asís para que hiciera buen tiempo el día de la boda. Con el paso de los años, la costumbre fue cambiando y muchas familias comenzaron a ofrecer más huevos, llegando incluso a entregar tres o cuatro docenas.

El número de huevos que hay que llevar a Santa Clara

#Huevos #Tradición #Boda #SantaClara #Clarisas #Lluvia ♬ Pieces (Solo Piano Version) – Danilo Stankovic @campomayor_ ¿Conoces la tradición de llevar huevos a los monasterios de las clarisas o a Santa Clara? 🥚 Una tradición muy arraigada si te casas y es que cuenta la leyenda de entregar una docena de huevos a las monjas clarisas para que éstas recen por el buen tiempo para el día de tu boda. ¡Y si son de Campomayor… funciona, seguro! 😍 —- Coñeces a tradición de levar ovos aos mosteiros das clarisas ou a Santa Clara? 🥚 Unha tradición moi arraigada se te casas e é que conta a lenda de entregar unha ducia de ovos ás monxas clarisas para que estas recen polo bo tempo para o día da túa voda. E se son de Campomayor… funciona, de seguro! 😍 #Campomayor

«La leyenda relata que Santa Clara de Asís, reconocida por su sabiduría y los milagros que se le atribuían, sentía un especial aprecio por los huevos. Con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a dejar huevos como ofrenda en su altar para pedir bendiciones, protección y buena fortuna en momentos importantes. Esta tradición se fue extendiendo y hoy los huevos dedicados a Santa Clara simbolizan esperanza, prosperidad y deseos cumplidos, atrayendo a fieles que mantienen viva esta curiosa costumbre popular».

Historia

Desde la Edad Media existen registros de esta tradición en España, aunque su verdadero origen continúa siendo un misterio. Y es que, tanto en la biografía de Santa Clara de Asís como en las leyendas relacionadas con ella, no aparece ningún hecho concreto que explique cómo comenzó esta curiosa costumbre que siglos después sigue viva.

Resulta llamativo que Santa Clara sea conocida popularmente como la patrona del buen tiempo, incluso más que por haber fundado la orden de las clarisas o damas pobres. Esta comunidad religiosa fue creada siguiendo los principios de San Francisco de Asís y marcó un importante cambio dentro de la vida monástica femenina.

Además, Santa Clara pasó a la historia por ser la primera mujer en redactar una regla monástica aprobada oficialmente por la Iglesia, autorización concedida por el papa Papa Inocencio IV apenas dos días antes de su muerte en 1253.

Con el paso del tiempo, la tradición de ofrecer huevos para pedir buen clima fue creciendo en distintas regiones españolas. En ciudades como Sevilla, esta práctica se realizaba especialmente en el Monasterio de Santa Clara, considerado uno de los conventos más antiguos de la ciudad.

El monasterio fue fundado tras la conquista de Sevilla por Fernando III de Castilla y llegó a convertirse en uno de los centros más importantes de las clarisas sevillanas junto al convento de Santa Inés, impulsado por Doña María Coronel en el siglo XIV.

Después del cierre del convento de Santa Clara en 1996, muchas de sus religiosas fueron trasladadas al convento de Santa María de Jesús, fundado en 1520 y convertido desde entonces en refugio para las monjas ancianas procedentes del histórico monasterio desaparecido.

Tradición en Valencia

En 2011, Levante EMV publicaba un artículo titulado «no nos llenéis el convento de huevos», donde una de las monjas clarisas capuchinas entrevistadas manifestaba que «hemos entregado folletos indicándolo, pero todavía nos traen docenas y docenas. Llevando huevos a Santa Clara no va a dejar de llover, además de que se cree popularmente que necesitamos los huevos para hacer repostería, y eso tampoco es cierto».

Sin embargo, «podemos asegurar que nada de lo que se entrega se echa a perder. En estos tiempos, que hay más gente que tiene problemas, damos a todos aquellos que están necesitados. Si son huevos, huevos. Si es otro tipo de alimentos, también. Somos un puente entre las personas que piden por la intercesión de Santa Clara y los necesitados».

La tradición de los huevos a Santa Clara de Asís continúa simbolizando esperanza, fe y prosperidad.