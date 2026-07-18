Hoy, 18 de julio de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo variable, donde la mitad sur disfrutará de momentos soleados mientras que el resto afrontará nubosidad y posibles lluvias ligeras, sobre todo por la mañana. Las temperaturas serán suaves y los vientos soplarán con suavidad desde el norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto con posibilidad de lluvia

El cielo de Bilbao se mostrará cubierto durante gran parte de la jornada, como si la grisalla del amanecer decidiera quedarse un poco más. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la primera mitad del día, donde podrían caer algunos chubascos dispersos. A lo largo de la mañana, los termómetros oscilarán entre 19 y 20 grados, creando una sensación térmica que podría llegar a 28, pero la alta humedad hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el sol intentará asomarse tímidamente, regalando algunos momentos de claridad, aunque las nubes seguirán presentes. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados, mientras que la mínima se mantendrá en 19. Con un suave viento del noreste y ráfagas que no superan los 10 km/h, el clima será más llevadero a medida que avance el día, pero hay que estar atentos a la posibilidad de algunas lluvias en la noche. Con el sol poniéndose a las 21:47, este día nos dejará en el aire un ligero aroma a primavera, siempre con la posibilidad de que la lluvia haga su aparición.

Nubes grises y lluvias inminentes en Baracaldo

En Baracaldo, el día se despierta rodeado de una atmósfera que anticipa inestabilidad. Nubes grisáceas cubren el cielo, mientras el viento sopla del noreste, apenas calmado por el fresco que trae consigo la madrugada. A medida que avanzan las horas, las precipitaciones se tornan inevitables, con un 100% de probabilidad de lluvia hasta el mediodía, acompañadas de rachas de viento de hasta 30 km/h.

La mañana se caracteriza por temperaturas que rondan los 20 grados, pero la tarde-noche presentará un contraste notable, con el termómetro descendiendo a los 19 grados. La humedad alcanzará cotas del 90%, generando una sensación térmica más intensa. Un consejo práctico para hoy: no olvides el paraguas si sales a la calle, ya que las lluvias son implacables y pueden cambiar cualquier plan al instante.

Guecho: ambiente nublado con lluvias matinales

Este miércoles amanece en Guecho con un tiempo muy cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se extenderá hasta mediodía. La temperatura mínima alcanzará los 20°C y la sensación térmica se mantendrá similar. A medida que avance la mañana, el viento del noreste soplará a una velocidad media de 10 km/h. El ambiente será pesado, con una humedad relativa que podría llegar al 85%.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 20%, lo que permitirá que el cielo se mantenga parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a los 27°C, aunque la sensación térmica podrá alcanzar ese mismo valor. A pesar del ligero alivio en la lluvia, el día seguirá siendo fresco. Con un total de 15 horas de luz, la jornada ofrecerá su puesta de sol a las 21:47.

Santurce: cielos nublados y chubascos ligeros

El tiempo en Santurce se presenta con un cielo mayormente nublado por la mañana, donde la probabilidad de lluvia será alta, aunque sin grandes alertas. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un nivel templado por la tarde, con algunas posibilidades de chubascos ligeros y una brisa suave del noreste.

Este ambiente tranquilo invita a disfrutar de un paseo por la ciudad o a realizar actividades al aire libre. Aunque es bueno tener en cuenta algún paraguas a la mano, la jornada se perfila como propicia para conectarse con el entorno y disfrutar de la rutina diaria.

Cielos nublados y posible lluvia en Basauri

La jornada en Basauri comienza con cielos nublados y una sensación térmica que ronda los 18 grados. La probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable llevar un paraguas. A medida que avancemos hacia la tarde, las nubes darán paso a un ligero descenso en la probabilidad de lluvia, aunque las temperaturas alcanzarán un máximo de 28 grados. Con un viento suave de 5 km/h, el tiempo irá mejorando gradualmente. No olvides vestirte en capas y tener un abrigo a mano, por si acaso.