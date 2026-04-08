Telefónica ha llegado a un acuerdo para la venta de la totalidad de su participación en Telefónica México al consorcio Melisa Acquisition, integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por 389 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta decisión supone que Telefónica sólo esté presente ya con su negocio de Venezuela y Brasil en América Latina, debido a que su estrategia se centra ahora más en Europa.

No obstante, hay que destacar que la salida de Venezuela de Telefónica se encuentra en proceso. El motivo es que en noviembre de 2025, la compañía confirmó oficialmente su salida de Venezuela, cerrando más de dos décadas en el país como parte de su plan estratégico 2026-2029. Por lo tanto, ahora están en proceso de desinversión o venta de esa filial.

Mientras que Brasil sigue siendo un mercado clave para la compañía. Así, Telefónica considera a Brasil como su único mercado estratégico a largo plazo en la región, siendo uno de sus principales motores de ingresos.

Telefónica vende su negocio en México

La transacción de la venta del negocio de Telefónica en México se realiza a través de Telefónica Hispanoamérica, sociedad 100% propiedad del grupo, y comprende la venta del 100% del capital de las sociedades Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que conforman Telefónica México.

El importe de la operación corresponde al firm value acordado entre las partes, que podrá ser objeto de los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

El cierre de la venta está condicionado a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de determinadas condiciones previstas en el contrato.

Telefónica ha destacado que esta desinversión se inscribe dentro de su política de gestión activa de la cartera de activos y de su estrategia de salida ordenada del mercado hispanoamericano, con el objetivo de concentrar su actividad en los mercados considerados clave para el grupo.

La compañía presidida por Marc Murtra ha impulsado procesos de venta en varios países de Latinoamérica con el fin de reducir exposición y reforzar su estructura de negocio en Europa y Brasil.