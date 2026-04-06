Telefónica ha anunciado hoy a través de un comunicado que, desde marzo, Movistar ha bloqueado más de 190 millones de llamadas fraudulentas en España gracias a las capacidades de la red y los desarrollos implantados por Telefónica, lo que supone un 97% del total.

La operadora neutraliza cerca de 500.000 llamadas fraudulentas diarias y una media de más de 15 millones al mes, impidendo de este modo ataques de ‘spoofing’, es decir, de suplantación de identidad o de estafas a través de numeraciones manipuladas, provocando que dichas llamadas no lleguen al cliente ya que la red está equipada para bloquearlas antes de que prosperen.

De esta manera, Movistar se ha establecido como la compañía que ofrece la red «más segura» a sus clientes con la implantación de funcionalidades que protegen a los usuarios contra llamadas fraudulentas y ‘spam’.

A todo ello, hay que añadir que Movistar cuenta con la funcionalidad de ‘Llamadas spam’, disponible de forma automática y sin coste para la práctica totalidad de los clientes. Esta funcionalidad permite detectar en tiempo real patrones de llamadas ‘spam’ o molestas.

‘Llamadas spam’ muestra una advertencia en la pantalla del móvil cuando la llamada entrante sea identificada como potencialmente no deseada (‘spam’ o comercial) para que el cliente decida si quiere responder o no. Así, tendrá más información antes de descolgar y más control sobre este tipo de llamadas.

Además, la empresa, desde el 30 de marzo, los clientes pueden activar el bloqueo total de dichas llamadas spam fácilmente a través de la ‘App Mi Movistar’ o en las tiendas, logrando que estas llamadas ni siquiera lleguen a su móvil.

‘Llamadas spam’ ofrece así una protección personalizada frente a llamadas que, aunque no constituyen un delito técnico como en el caso de las fraudulentas, sí resultan invasivas y molestas para el usuario.

Óscar Candiles, el director de Ingresos de Telefónica España, ha subrayado: «Nuestra red también es líder en confiabilidad. Estamos conformando un escudo digital para brindar tranquilidad a los clientes de Movistar frente a posibles amenazas y comunicaciones molestas. Con un servicio pionero en responsabilidad e innovación, Movistar sigue avanzando firmemente para ofrecer los mejores productos a los clientes en España».