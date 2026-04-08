Telefónica vende su filial en México por 389 millones de euros

Telefónica ha alcanzado un acuerdo para la venta de su filial en México al consorcio Melisa Acquisition, integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management. La venta se ha realizado por un importe de 450 millones de dólares, que equivale a 389 millones de euros.

Así lo ha informado la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). La venta se ha realizado mediante Telefónica Hispanoamérica, una sociedad 100% propiedad del grupo. Dicha venta está formada por la compra del 100% del capital de las sociedades Pegaso PCS y Celular de Telefonía.

El importe de la operación corresponde al firm value acordado entre las partes. Este podrá ser objeto de los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

El cierre de la venta de Telefónica México está condicionado a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de determinadas condiciones previstas en el contrato. Telefónica ha destacado que esta desinversión se inscribe dentro de su política de gestión activa de la cartera de activos y de su estrategia de salida ordenada del mercado hispanoamericano, con el objetivo de concentrar su actividad en los mercados considerados clave para el grupo.