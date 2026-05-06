En Inglaterran afirman que Newey no fue a Miami porque estuvo ingresado y Aston Martin lo desmiente

Adrian Newey es una de las figuras más reconocidas de Aston Martin. Desde que la escudería le presentó como su nuevo diseñador en septiembre de 2024, la ilusión se disparó por los aires porque el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1 se ponía al servicio de Fernando Alonso. Después de una carrera de 25 años, el ex de Red Bull por fin iba a idear el monoplaza del español para este Mundial 2026 y eso le convertía en el rostro de la esperanza tanto para el piloto como para sus millones de fieles.

Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado y el AMR26 es uno de los peores coches de la parrilla en este inicio de temporada, por lo que las miradas también han apuntado al británico. En los últimos días, este ha sido noticia por su extraña ausencia el pasado fin de semana en el Gran Premio de Miami. De hecho, desde Inglaterra se ha llegado hasta a decir que Newey estuvo ingresado por un problema de salud y que ese habría sido su motivo para no viajar a Estados Unidos a la cuarta cita del campeonato.

Aston Martin se volvió a arrastrar, pero al menos Alonso y Lance Stroll pudieron acabar por primera vez una carrera juntos al haberse solucionado los problemas de fiabilidad del motor Honda. La escudería ha desmentido tajantemente que Newey esté de baja, asegurando que la semana pasada estuvo trabajando en la fábrica de Silverstone.

El reputado medio inglés Daily Mail ha sido el que ha informado de esta hospitalización del ingeniero, que ahora mismo es la única razón para explicar su ausencia en Miami. En cualquier caso, pese a que Newey adquirió hace unos meses un rol más ejecutivo que traspasaba sus funciones de aerodinámico, el británico no tiene por qué acudir a todos los circuitos, como así sucedió a lo largo del pasado Mundial, en el que acudió a las carreras en contadísimas ocasiones.

¿Debe Newey estar en los circuitos?

Sin embargo, la jefatura sí le exigió estar tanto en los test de Montmeló como en los de Bahréin y también en los tres primeros Grandes Premios en Australia, China y Japón. De ser cierta la versión de Aston Martin, se entendería que Newey simplemente estuvo la semana pasada en Silverstone entendiendo los nuevos ajustes de motor y planificando el desarrollo del monoplaza de cara a las mejoras que Alonso ha aventurado para mediados de verano.

En cualquier caso, todo lo que rodea a Aston Martin en estos momentos, cuando el rendimiento es tan malo, no deja de ser llamativo. Por su parte, Alonso se ciñe a la realidad y la afronta con una actitud positiva después de que la vida le haya dado otra perspectiva, siendo padre de su primer hijo.

El asturiano llegó a decir en Miami que le gustaría ver al menor subido a su coche de F1 cuando tenga «dos o tres años», por lo que su futuro no parece que vaya a estar lejos del Gran Circo a partir de 2027, cuando también se espera que el trabajo de Newey dé sus frutos.