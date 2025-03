Armengol quiere tomar las riendas del PSOE de Palma imponiendo un candidato ajeno al grupo municipal

Francina Armengol quiere plantar batalla y tomar las riendas del PSOE de Palma imponiendo un candidato ajeno al grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital balear.

Si no habrá candidatura alternativa a la oficial ni en el congreso regional ni en los insulares, en el caso del PSOE de Palma vuelven los sones de guerra de cara a una cita congresual que aún no tiene fecha, y en la que la secretaria general Francina Armengol quiere aprovechar el relevo en la dirección local del partido, para imponer un candidato ajeno al grupo municipal en el Ayuntamiento de Palma.

Una formación en la oposición con ocho concejales, liderada por el portavoz, Xisco Ducrós que, en teoría, era el mejor posicionado para suceder al aún líder del PSOE de Palma, el senador, José Hila.

Entre los nombres que se barajan en el entorno de Armengol está su mano derecha en Baleares, Iago Negueruela, con escasa o nula implantación en las asambleas locales palmesanas. El portavoz parlamentario socialista curiosamente, también está afiliado en la segunda agrupación del PSOE de Palma, la de Llevant, al igual que el ex alcalde Hila o el portavoz municipal, Ducrós. Otra de las que figuran en las quinielas es la actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que ya fue de número dos con Hila en las municipales de 2023, con resultados nefastos.

En principio Hila, tras perder la Alcaldía en mayo de 2023 y asumir el cargo de senador, dio por finiquitada su carrera en la política municipal donde lo ha sido todo. Su relevo natural en el PSOE de Palma que siempre ha sido contrario a la afinidad catalanista de la dirección regional, es el actual portavoz municipal Francesc Ducrós.

Pero parece que se tendrá que ganar el puesto porque Armengol quiere plantar batalla en Palma, una vez que resuelva el congreso regional de los días 22 y 23 de marzo, donde será reelegida al frente de la secretaría general.

Como ya sucediera la década pasada, tras ser nombrada en febrero de 2012 secretaria general de los socialistas de Baleares, cargo al que fue digitada por el ex president Francesc Antich, la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, ha intentado sin éxito en otras ocasiones, tomar el control de la Agrupación Socialista de Palma (ASP).

En Palma Armengol tradicionalmente sólo ha dominado una de las cuatro juntas locales, Palma Nord, la más pequeña de todas en número de afiliados. En el resto nunca tuvo el respaldo de los militantes cuando quiso tomar las riendas del partido en la capital balear con un candidato afín.

Y eso que lo intentó desde el primer día. En concreto, cinco meses después de acceder a la secretaría general del PSIB-PSOE, plantó cara a la ex alcaldesa Aina Calvo hoy secretaria de Estado de Igualdad y presentó al ex conseller insular, Jaume Garau a las primarias en Palma.

En aquella ocasión cosechó un varapalo notable, y aunque Calvo hacía un año que había perdido la Alcaldía de Palma, le ganó la partida con 64% de los votos por el 36% del delfín de Armengol.

Después al ex alcalde socialista, José Hila, que ha gobernado Palma las dos pasadas legislaturas sin el respaldo cerrado de la dirección regional del partido, ha intentado en varias ocasiones apartarlo de la candidatura electoral al Ayuntamiento. El entorno de la ex presidenta del Govern siempre consideró que no era el mejor candidato a la Alcaldía.

Mientras Hila y Armengol han estado gobernando se ha impuesto un pacto de no agresión entre la dirección local y regional del partido, que tras la debacle electoral de mayo de 2023, ha saltado por los aires.

Tras pasar los socialistas a la oposición, Armengol ve la ocasión de hacerse con las riendas de un PSOE de Palma que nunca ha estado bajo su control siendo una de sus asignaturas pendientes en los 13 años que lleva al frente de la dirección regional del PSIB-PSOE.