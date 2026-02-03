El alcalde Jaime Martínez inicia su reelección en el PP con una hoja de ruta para «la Palma de las próximas décadas» con primera parada en el congreso ordinario del partido sea el 14 de marzo.

La celebración de ese enclave, según Martínez supone «una oportunidad para reforzar el proyecto político del PP de Palma» y «definir las líneas de actuación de los próximos años», al «consolidar» la gestión actual al frente del Ayuntamiento, «fortalecer» las Juntas de distrito y «reafirmar el compromiso del partido con el interés general, el desarrollo económico, la mejora de los servicios públicos, la seguridad, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad y la cercanía al ciudadano».

En una reunión presidida por Martínez, los miembros de la Junta Directiva también han dado el visto bueno a la composición del Comité Organizador del Congreso, que presidirá Lourdes Roca y del que formarán parte Mauricio Rovira como secretario, y Marga Izcue, Carmen Lliteras y Albert Abad como vocales, así como a los miembros encargados de redactar la Ponencia Política y de Organización, que coordinará Nacho Fernández e integrarán Óscar Fidalgo, Carmen Aguiló, Pedro Vidal, Patricia Pizá y Guillermo Sánchez.

Del mismo modo, se ha acordado que el congreso se celebre con carácter asambleario al permitir a todos los afiliados del partido en Palma elegir al presidente de la Junta Territorial, así como renovar las presidencias y los miembros de las Juntas de Distrito.

En este apartado, la Junta Directiva también ha validado la nueva propuesta organizativa de distribución territorial de las Juntas Locales de Distrito que se aplicará en el próximo congreso, tal y como se contempla en los Estatutos del PP de Baleares.

Martínez ha explicado que esta nueva reorganización de las Juntas de Distrito se propone atendiendo a «la necesidad de alinearse con la realidad social y demográfica actual del municipio».

«Palma no es hoy la ciudad de hace décadas y es necesario revisar la estructura actual de las juntas con el objetivo de configurar distritos más equilibrados y coherentes con la realidad actual de nuestra ciudad», ha señalado.

Al mismo tiempo, ha aseverado que se trata de una distribución destinada a «fortalecer el papel de las juntas», al otorgarles «mayor capacidad de gestión y atención a las necesidades de los distintos barrios de Palma y sus ciudadanos».

Proyecto a medio y largo plazo

Consultado por si su intención es repetir como candidato del PP de Palma a las elecciones municipales de 2027, ha señalado que el su proyecto es «a medio y largo plazo» con objetivos y políticas «claras», por lo que «tienen que tener continuidad».

De este modo, ha confirmado que se presentará la reelección como presidente de la Junta Territorial de Palma para «trabajar en un programa de gobierno y un proyecto de ciudad que se merecen los ciudadanos de Palma».

En su intervención ante la Junta Directiva ha recordado que han transcurrido cinco años desde el último congreso del partido, celebrado en 2021, en el que fue elegido presidente de la Junta Territorial, un periodo en el que se ha llevado a cabo una «intensa labor», con un proyecto que «ha demostrado solvencia y capacidad de gestión», primero al frente del PP y, desde mayo de 2023, al «encabezar el cambio político en el Ayuntamiento de Palma tras la victoria en las elecciones municipales».

Martínez ha hecho hincapié en que se ha ejecutado la hoja de ruta establecida en 2021 y ha destacado el cumplimiento del programa electoral con el que el PP de Palma concurrió a las elecciones en mayo de 2023, del que «ya se ha llevado a cabo más de dos tercios».