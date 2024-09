Sinner cumple con los pronósticos ante Fritz y conquista su primer US Open

Jannik Sinner es, desde este domingo 8 de septiembre, el rey del tenis en Nueva York, así como el dominador del circuito en todos sus escenarios. El formidable tenista italiano superó a Taylor Fritz por 6-3, 6-4, 7-5 en la final del US Open 2024 y se hizo con su segundo título de Grand Slam, el primero en Flushing Meadows, demostrando que su mentalidad está a prueba de bombas. Sólo unas semanas después de que se conociera su positivo y toda la polémica que derivó del mismo, Sinner supo alcanzar su mejor versión en un torneo dado a las sorpresas y frente a Fritz, a pesar de tener el público en contra y la presión de su lado, confirmó los pronósticos y levantó un título que le eleva a una nueva esfera dentro del tenis.

El año 2024 lleva el sello de Jannik Sinner como rey del tenis mundial, en el circuito masculino. La pujanza de Carlos Alcaraz en un verano de ensueño en el que consiguió ganar, de manera seguida, Roland Garros y Wimbledon, queda igualada en lo que a torneos de Grand Slam se refiere por el tenista italiano, quien a su conquista de enero en el Open de Australia suma ahora su primer US Open, que le confirma de manera casi segura como número uno del mundo de aquí a final de temporada y le sube a la escasísima lista de hombres que consiguieron un doblete en el año en el que se estrenaban ganando un grande.

Taylor Fritz se presentaba ante la gran oportunidad de su vida, en su primera final de Grand Slam, en casa, en un año en el que alcanzó la segunda semana en los tres grandes previos. El US Open esperaba con ansias a su primer campeón local masculino desde 2003, cuando Andy Roddick superara a Juan Carlos Ferrero en la final, pero el retorno del sueño estadounidense tendrá que esperar, ya que Sinner demostró estar muy por encima de Fritz tanto en el plano tenístico como, sobre todo, en el mental, y acabó derrotándole en tres sets (6-3, 6-4, 7-5) y dos horas y cuarto de duelo.

Sinner, reina en el US Open… y en la ATP

Después de asegurarse superar la barrera de los 10.000 puntos con su pase a la final, Jannik Sinner hizo buenos los pronósticos y no dio opción a un Taylor Fritz al que el escenario le vino grande en su primera final ATP. Después de sufrir lo indecible en una semifinal 100% estadounidense ante Frances Tiafoe, el norteamericano no pudo emplearse a tope frente a un Sinner que no dudó en ningún momento ante una gran oportunidad de resarcirse en lo tenístico y también en lo personal, tras muchas semanas de rumores tras conocerse su positivo por clostebol.

En un primer set marcado por los breaks, Sinner se adelantó casi de inicio y si bien Fritz igualaría de nuevo la contienda, el poderío al resto del italiano iba a marcar la diferencia con otros dos breaks que dejaban visto para sentencia el primer parcial de la final, con un 6-3 de cara al favorito.

Jannik estaba consiguiendo cumplir con una de las claves de su juego, el minimizar los errores no forzados en su casillero al tiempo que aunaba profundidad y fuerza en sus envíos de fondo de la pista, eminentemente cruzados. La variedad en el juego de Sinner es cada vez mayor pero es su fiabilidad, lejos del arquetipo de pegador que muchos le colocan, la que le convierte en uno de los mejores del mundo, actualmente, el mejor si cabe por encima de Djokovic o Alcaraz, según los números.

Una victoria de número uno

El segundo y el tercer set de la final estuvieron más igualados, pero la resolución final fue la misma. Con igualdad manifiesta y ambos contendientes contundentes con sus respectivos servicios, Sinner se colocó con un 5-4 que se convertiría en un mundo para Fritz, quien pasó de rozar la perfección a ceder, diluido como un azucarillo ante la presión, su saque y por consiguiente también el segundo set.

Estaba ante el precipicio de una derrota sin paliativos el tenista local y en esas, con la inestimable ayuda del público presente en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows, Fritz pudo sacar su mejor juego. Fue un tercer set de sufrimiento y alternativas, en el que Taylor se puso con 3-5 tras quebrar, por fin, el saque de Sinner. Sin embargo, la mirada feroz de un campeón de Grand Slam petrificó al opositor, que no volvería a ganar un juego más en lo que restaba de partido. Un parcial feroz del número uno le daba la remontada, la victoria y el título en el US Open. Jannik Sinner es el merecido y brillante campeón en Nueva York.