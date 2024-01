Épica victoria de Sinner: remonta dos sets a Medvedev y conquista el Open de Australia

El Open de Australia 2024 ya tiene dueño. Jannik Sinner, a sus 22 años y en su primera final de Grand Slam, consiguió estrenarse entre los más grandes en un encuentro épico y en el que remontó dos sets en contra a Daniil Medvedev (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3), quien se quedó con la miel en los labios y a dos juegos de coronarse como campeón. Sinner, que empezó con dudas y sorprendido por la ofensiva de Medvedev, acabó dándole la vuelta a la situación y cumpliendo con los pronósticos que le colocaban como vencedor del torneo.

El tenis masculino confirma así a su nueva gran estrella, con el estreno de Jannik Sinner como campeón de Grand Slam en una velada magnífica y en la que se impuso a un Daniil Medvedev que dejó momentos magníficos, para acabar cayendo ante la mayor frescura, física y mental, de su rival. Sinner supo sobrevivir a un golpe, el de perder los dos primeros sets, del que muchos no se hubieran repuesto, y a partir de ahí contó con la puntualidad de los cracks para hacerse con el tercero y el cuarto y dar el golpe definitivo en el quinto ser.

El Open de Australia 2024 ha tenido un dominador y este ha sido Jannik Sinner, quien pasó por encima de sus rivales, incluido Novak Djokovic, hasta plantarse en una final en la que Daniil Medvedev sorprendería con un cambio de estrategia. En lugar de golpear desde lejos, dos metros por detrás de la línea de fondo, el ruso optó por subirse al tren del ataque y así desarbolar el juego previsto de Sinner, que veía como la primera manga se marchaba al bolsillo de su rival por 6-3 y en apenas 37 minutos.

No era el guion esperado, y Medvedev doblaría la apuesta en un segundo parcial en el que le siguió funcionando la idea, así como también la experiencia de haber disputado tres finales de Grand Slam. Sinner estaba a merced del tenista ruso, que se apuntaba también el segundo por un nuevo 6-3 que ponía las cosas muy cuesta arriba.

Remontada de campeón de Sinner

Superada la hora y media de partido, la ferocidad de los intercambios entre ambos tenistas provocó que el cansancio comenzara a pasar factura, y así vimos juegos pasar sin ninguna pelota de break al resto y con los servicios de ambos contendientes marcando la diferencia. Un detalle desequilibraría la balanza y fue a favor de Sinner, quien una vez llegado el 4-4 se haría con un break que daba aire a la final del Open de Australia.

La fórmula había sido mágica, pero no se imaginaba hasta el punto de que volviera a repetirse. Medvedev no había acusado el golpe pero los tiros planos de Sinner demostraban que el partido había cambiado de dueño. Luchador titánico, Daniil aguantó en busca de un fallo del italiano para cerrar el patrtido, pero Jannik no sólo no falló, si no que, de nuevo con el 4-4 en el marcador, enganchaba el break decisivo para hacerse con el set y mandar la decisión del primer campeón de Grand Slam de 2024 a la quinta manga.

Sinner llegaba más fresco y confiado, en racha, después de lo visto en los dos últimos parciales, y Medvedev, aunque aguantó y peleó todo lo que pudo y más al resto, acabaría claudicando ante el nuevo gran campeón del circuito ATP, quien después de tres horas y 45 minutos levanta los brazos como ganador del Open de Australia 2024.