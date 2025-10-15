El juez envía a prisión al falso mena de Hortaleza tras pasar 45 días en un centro de menores siendo mayor

Un juez acaba de enviar a prisión provisional al falso mena acusado de violar a una niña de 14 años en Hortaleza (Madrid). La decisión llega 45 días después de la detención del falso mena y un mes después de que los forenses certificaran que en realidad tenía 23 años. A pesar de ello, el falso mena ha estado todo este tiempo en un centro de internamiento de menores, disfrutando de un régimen de reclusión reservado para los menores de edad, rodeado de niños y de niñas.

El juez ha enviado a prisión provisional a Mohamed R. una vez que el Juzgado de Menores número 4 se inhibiera del asunto tras conocer el pasado 18 de septiembre que el falso mena tenía en realidad 23 años, tal y como adelantó OKDIARIO.

Mohamed R. fue detenido por la Policía Nacional el 29 de agosto de 2025, junto al Centro de Acogida a Menores de Hortaleza. La Policía le capturó en el mismo escenario de la agresión sexual a la menor de 14 años que le denunció. El día 31 de agosto, y tras declarar que tenía 17 años, el falso mena fue enviado a un centro de internamiento de menores. El 18 de septiembre los informes forenses certificaron que el falso mena tenía 23 años. Pese a todo, Mohamed siguió recluido en un centro de menores rodeado de niños, niñas y adolescentes hasta que ahora le han sacado de allí para meterle en la cárcel.

Un falso mena violento y reincidente

Mientras otro mena, compañero del centro del acusado, alertó a la Policía de la violación y consiguió así detener la agresión, Mohamed se ha caracterizado por su extrema violencia y su abultado historial de antecedentes policiales y judiciales. Una circunstancia que ha pesado en la decisión del juez para enviarle a prisión provisional mientras finaliza la investigación judicial de la presunta violación a una niña de 14 años en el barrio de Hortaleza.

El comportamiento violento del falso mena comenzó desde el primer momento de la agresión. La víctima fue golpeada y su ropa arrancada; lo atestiguan los informes médicos, también fue forzada, según su denuncia.

El falso mena continuó con su actitud agresiva. Los policías que acudieron al lugar de los hechos alertados por un testigo, se encontraron al mena agazapado tras un matorral del parque. En el momento de detenerle, el menor magrebí les atacó a patadas y puñetazos profiriendo amenazas de muerte. Fue reducido utilizando la fuerza necesaria y trasladado a un médico para que le asistiera de las heridas leves.

Destrozó el calabozo

Ya en la Fiscalía de Menores, el detenido la tomó con el calabozo, destrozando las paredes y el marco de la puerta a golpes. No fue un hecho aislado; los policías tuvieron que entrar varias veces para inmovilizarle hasta soltarle con la promesa de que se calmara.

Finalmente, la forense tuvo que sedarle y los policías cambiarle de calabozo tras dar parte de los destrozos causados, como paredes desconchadas y marcos de puertas arrancados. Tampoco quiso declarar en Fiscalía y fue enviado a un centro cerrado para menores mientras se resuelve su expediente de reforma. Allí ha permanecido, rodeado de menores, hasta hace unas horas.

Carmen Costa es la abogada que representa desde el despacho Paredes y Asociados a la menor violada. La letrada pone el acento en la importancia de la realización de pruebas para determinar la edad de las personas que llegan sin documentación o aportando una fecha de nacimiento falsa.