Este es el rostro del violador de la niña de Hortaleza, un caso destapado por OKDIARIO

OKDIARIO destapó en exclusiva el pasado 31 de agosto el brutal caso de una violación a una niña española de 14 años frente al centro de menas del barrio de Hortaleza (Madrid). Las primeras versiones oficiales aseguraban que el autor de la agresión sexual era un mena de 17 años y de nacionalidad marroquí, pero este periódico ha confirmado que su edad real es de 23 años.

«El detenido Mohamed Rifai era mayor de 18 años cuando se cometieron los hechos», ha revelado el Ministerio Fiscal en la instrucción del caso de la violación a la menor de 14 años.

Las pruebas radiológicas a las que fue sometido el agresor sexual han concluido que la edad biológica más probable de Mohamed es de 23,2 años, y el tramo inferior de la horquilla son los 19 años.

Con estos nuevos datos, el juzgado de menores ya no es competente en el caso de la violación de la menor es mayor de edad. Así, el juzgado se inhibe en favor de un juzgado ordinario de mayores de edad.

Un caso destapado por OKDIARIO

El caso de la brutal violación a la niña de 14 de Hortaleza fue destapado por OKDIARIO el 31 de agosto. La agresión sexual se produjo a escasos metros del centro de menas del barrio madrileño.

Una vecina fue la que escuchó los gritos de la menor cuando estaba siendo violada. Llamó inmediatamente a Policía Nacional, que se presentó de inmediato y poco después detuvo al agresor a pesar de los intentos del violador por huir.

Al día siguiente de la detención se ofreció la información de que Mohamed Rifai había nacido en Tánger el 1 de diciembre de 2007 por lo que no llegaba a la mayoría edad. Sin embargo, OKDIARIO ha podido revelar este jueves que el violador tiene 23 años.

El marroquí tiene un largo historial delictivo. Ya había sido detenido siete veces antes por robos con violencia, agresiones, reyertas, amenazas y atentado a la autoridad. Cometía delitos con total impunidad, usando tres identidades falsas diferentes, y volvía a las calles a delinquir.