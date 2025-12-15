La menor de 14 años víctima de la presunta violación de un falso mena del Centro de Acogida de Hortaleza tiene que revivir la agresión de nuevo en un juzgado. La niña ya declaró ante el juzgado de menores, pero al descubrirse que el falso mena tenía 23 años en vez de 17, el juzgado de menores se inhibió a un juzgado ordinario que este martes tomará declaración a la niña por segunda vez.

Para minimizar el trauma que supone para una víctima revivir su agresión ante terceros, la declaración de la menor presuntamente violada por el falso mena de Hortaleza se hará en una Cámara Gessell. Se trata de una habitación aislada donde la víctima puede declarar en un ambiente tranquilo con ayuda de un psicólogo. El resto de los intervinientes (juez, fiscales y abogados), asisten a la declaración desde el otro lado de un espejo sin que la víctima tenga que verlos mientras presta testimonio.

En esta segunda declaración, la víctima seguirá manteniendo que el falso mena de Hortaleza la violó tras agarrarle del cuello y golpearla a pesar de su negativa a mantener relaciones sexuales con el acusado.

Así fue la presunta agresión del falso mena

El suceso tuvo lugar el día 29 de agosto de 2025 en el Parque Clara Eugenia de Madrid, junto al centro de acogida a menores y próximo a la vivienda de la víctima.

La niña, según el atestado, caminaba por el parque alrededor de las 23:00 cuando se cruzó con dos menas magrebíes (menores no acompañados), uno de ellos conocido de una amiga. La víctima siguió su camino pero el segundo varón comenzó a seguirla y la abordó violentamente.

El atacante besó en la boca a la niña, según la investigación, y la arrastró hasta una zona oscura de ese parque donde acabó consumando la violación entre los gritos de la pequeña que él mismo intentó atajar agarrándole violentamente del cuello. Según los datos recabados por los investigadores, la niña fue golpeada contra un árbol y contra el suelo.

Fue entonces cuando el mena presuntamente consumó la agresión sexual, desnudando a la niña, que intentó revolverse contra él a base de patadas, gritos y manotazos. La violencia que sufrió la pequeña fue evidente. Durante la violación, el atacante llegó a propinarle mordiscos, la golpeó y la zarandeó, según datos que constan en diligencias.

Fue otro mena del mismo centro el que escuchó los gritos y avisó a la Policía. La agresión continuó hasta que se escucharon las sirenas de los vehículos policiales que acudían al lugar. Los agentes pusieron a salvo a la niña y en ese momento llegó la abuela de la menor alertada por los gritos. Un equipo del SAMUR prestó atención médica y psicológica a la víctima en el lugar de los hechos. La niña fue trasladada posteriormente a un hospital donde se le hizo un examen a conciencia.

45 días con menores desde su detención

Mohamed R. fue detenido por la Policía Nacional el 29 de agosto de 2025, junto al Centro de Acogida a Menores de Hortaleza. La Policía le capturó en el mismo escenario de la agresión sexual a la menor de 14 años que le denunció.

El día 31 de agosto, y tras declarar que tenía 17 años, el falso mena fue enviado a un centro de internamiento de menores. El 18 de septiembre los informes forenses certificaron que el falso mena tenía 23 años. Pese a todo, Mohamed siguió recluido en un centro de menores rodeado de niños, niñas y adolescentes hasta que en octubre el juez le sacó del centro de menores y le envió a la cárcel.

Después de que el análisis radiológico determinara que en realidad tiene 23 años, Mohamed Rifai podría ser procesado y ser condenado a 15 años de cárcel, en vez de los ocho años de prisión que como máximo que prevé la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.