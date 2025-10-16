El juez cree que existe un riesgo cierto de que el falso mena investigado por la violación de una niña de 14 años en Hortaleza (Madrid) «pudiese atentar contra la propia víctima de los hechos o de que pudiese cometer una reiteración delictiva, ya que tienen numerosos antecedentes por hechos ilícitos».

Así lo argumenta en el auto que saca al falso mena del centro de menores donde permanecía encerrado desde el 31 de agosto y lo envía a prisión provisional tras certificar que es mayor de edad.

El magistrado ha hecho suyos los argumentos del juzgado de menores que llevaba el caso y reincide en que los hechos son propios de un delito de agresión sexual con penetración, siendo la víctima menor de 16 años. Un delito que supondría para el investigado una pena mucho mayor que los dos años de prisión, requisito mínimo para dictar su prisión provisional.

Riesgo de fuga y falta de arraigo

El juez también argumenta que existe riesgo de fuga en el caso de que el investigado fuese puesto en libertad, ya que es de origen extranjero y carece de arraigo en territorio nacional.

Pero, sobre todo, el auto insiste en que hay un riesgo cierto de que el falso mena pudiese atentar contra la propia víctima de los hechos o de que pudiese delinquir de nuevo, ya que reúne un largo listado de antecedentes policiales y judiciales.

Los indicios contra el falso mena

En cuanto a los indicios en contra del investigado, el juez ve «claro y creíble» el testimonio de la menor, y añade que la presunta víctima tenía erosiones y restos de hojas en su cuerpo tras la agresión en el parque junto al Centro de Acogida de Menores de Hortaleza.

Igualmente, el juez recuerda que la niña de 14 años presuntamente violada por el falso mena de 23 años tenía otras heridas en el pecho y resto del cuerpo. Junto a la víctima, en el lugar de los hechos, se hallaron sus zapatos y su teléfono, explica el magistrado.

«Hay que recordar que además es la propia menor la que señala a la Policía el lugar donde se esconde su agresor, que opuso gran resistencia a su detención», relata el juez en su auto.

La defensa del acusado dice que es menor

Aunque la defensa del falso mena sigue insistiendo en que el acusado es menor, lo cierto es que tras su detención se encargaron pruebas forenses para determinar si verdaderamente su edad era de 17 años como mantenía el detenido.

Así, el 18 de septiembre de 2025 las pruebas radiológicas efectuadas al detenido certificaron que su edad era superior a los 18 años y tras un nuevo informe se fijó su edad más probable como la de 23,2 años, existiendo la probabilidad de que incluso llegara a tener 30 años de edad.