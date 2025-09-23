La octava y última detención de Mohamed fue el 29 de agosto de 2025 por presuntamente violar a una niña de 14 años en un parque de Hortaleza (Madrid). Antes, este mena marroquí ya había sido detenido siete veces más por robos con violencia, agresiones, reyertas, amenazas y atentado a la autoridad. Cometía delitos con total impunidad, usando tres identidades falsas diferentes, y volvía a las calles a delinquir.

El extenso currículo delictivo del mena no le impidió seguir ingresado en el centro de primera acogida a menores del barrio de Hortaleza (Madrid), donde era conocido, dentro y fuera, por su carácter extremadamente violento. Aún así, disfrutaba de salidas del centro, como otros menores no delincuentes, con los que compartía hogar.

En la última de esas salidas, disfrutando de la impunidad del que comete delitos sin responder por ellos, es cuando atacó a la niña de 14 años que le denunció por violación y lesiones.

El historial del mena en España

Mohamed, siempre según su relato ante Fiscalía, llegó a España en enero del año 2024 escondido en los bajos de un camión. Tras un breve paso por España y otros países europeos, regresó a España para disfrutar de la aparente impunidad con la que se mueven estos perfiles delictivos por diferentes comunidades.

Primera detención en el País Vasco. El 29 de marzo del año 2025, siempre según fuentes policiales, Mohamed es detenido por primera vez en España. Fue en San Sebastián (País Vasco) acusado de un delito de hurto . A partir de ahí, arranca la escalada delictiva del mena marroquí con delitos más violentos y continuados.

en el País Vasco. El 29 de marzo del año 2025, siempre según fuentes policiales, Mohamed es detenido por primera vez en España. Fue en San Sebastián (País Vasco) acusado de un . A partir de ahí, arranca la escalada delictiva del mena marroquí con delitos más violentos y continuados. Segunda detención en el País Vasco. Sólo dos días después, Mohamed ya estaba libre y era detenido por segunda vez en San Sebastián. En esta ocasión cometió un robo con fuerza en las cosas.

en el País Vasco. Sólo dos días después, Mohamed ya estaba libre y era detenido por segunda vez en San Sebastián. En esta ocasión cometió un en las cosas. Tercera detención, en Madrid . Un mes después, el mena aparece en Madrid. Ha recibido ayuda para trasladarse a la capital y es detenido por un delito de amenazas tras la denuncia de la víctima.

. Un mes después, el mena aparece en Madrid. y es detenido por un delito de amenazas tras la denuncia de la víctima. Cuarta detención : Madrid. Nueve días después es detenido por cuarta vez en España, también por delitos de amenazas de muerte tras denunciar las correspondientes víctimas.

: Madrid. Nueve días después es detenido por cuarta vez en España, también por delitos de tras denunciar las correspondientes víctimas. Quinta detención . Madrid. El 16 de junio es detenido por quinta vez, y por un delito todavía más grave. Fue en Madrid, y el mena es arrestado por atentado a la autoridad por enfrentarse y agredir a los policías que fueron a detenerlo por un nuevo hecho delictivo.

. Madrid. El 16 de junio es detenido por quinta vez, y por un delito todavía más grave. Fue en Madrid, y el mena es arrestado por por enfrentarse y agredir a los policías que fueron a detenerlo por un nuevo hecho delictivo. Sexta detención . Sólo doce días después, Mohamed de 17 años, es arrestado en Madrid de nuevo, cuando ya era un inquilino más del centro de acogida de Hortaleza. Ahora le detienen, por sexta vez, acusado de un robo con extrema violencia sobre una persona.

. Sólo doce días después, Mohamed de 17 años, es arrestado en Madrid de nuevo, cuando ya era un inquilino más del centro de acogida de Hortaleza. Ahora le detienen, por sexta vez, acusado de un sobre una persona. La séptima detención del mena marroquí tuvo lugar en San Sebastián, donde fue a pasar unos días, y fue arrestado por el delito de riña tumultaria tras participar en una pelea entre bandas de menas en la ciudad donostiarra. El arresto tuvo lugar el día 12 de agosto de 2025.

del mena marroquí tuvo lugar en San Sebastián, donde fue a pasar unos días, y fue arrestado por el delito de riña tumultaria tras participar en una pelea entre bandas de menas en la ciudad donostiarra. El arresto tuvo lugar el día 12 de agosto de 2025. Octava detención: violación. Tras esa detención en San Sebastián, Mohamed volvió a quedar libre y regresó al centro de menores de Hortaleza en Madrid. Sólo 17 días después fue detenido por la Policía Nacional minutos después de que presuntamente violara a una niña de 14 años en un parque situado a unos metros del centro de acogida.

Es la octava detención del mena y la que le va a llevar por primera vez a un centro cerrado de menores de forma provisional. Allí el mena permanecerá mientras se desarrolla la investigación por la agresión sexual a la menor. El último de sus delitos impunes.