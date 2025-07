El pasado profesional de Yurena (Tamara) con Mario Vaquerizo que pocos recuerdan

Yurena, antes conocida como Tamara, vuelve a la actualidad gracias a la serie Superstar, en la que se cuenta la peculiar historia de su salto a la fama en compañía de un grupo de inclasificables personajes como Paco Porras, Leonardo Dantés, Tony Genil y Arlequín. Aquellos fueron los que la acompañaron en sus primeras apariciones en televisión, pero cuando se convirtió en una estrella decidió cambiar de compañías y juntarse con Mario Vaquerizo y Alaska, una unión que pocos recordarán. Aquella amista y relación profesional se rompió de forma abrupta, aunque Mario sí ha accedido a participar en el documental que ya se puede ver en la plataforma de streaming.

Aunque durante toda la década de los años 90 María del Mar -su nombre real- trató de hacerse hueco en el mundo de la música, no fue hasta la llegada Paco Porras a su vida cuando todo cambió. Su salto a la televisión, especialmente a Crónicas Marcianas, fue gracias a un supuesto noviazgo que ambos mantuvieron, aunque fue un montaje que todos los implicados han reconocido con el paso de los años. Su sueño de triunfar en la música llegó con la ayuda de Dantés, con el que grabó la canción No cambié, que el extremeño grabó años antes con Loly Álvarez, con la que intentó formar un dúo al estilo Camela que nunca terminó de funcionar.

El nombre de Tamara sonaba en todas partes y era la reina de todo tipo de eventos: desde fiestas en discotecas hasta supuestas inauguraciones de temporada de una frutería. Su confirmación como cantante llegó con la publicación del E.P. titulado A por ti, en el que también se encontraba el famoso No cambié. El CD se vendió como churros en aquel momento y llegó a superar a Alejandro Sanz en la lista de los más vendidos, hasta que el fenómeno Operación Triunfo reventó por completo la industria musical.

Tras sus problemas con Arlequín, su mánager y el de toda la pandilla que le acompañaba en platós, por filtrar un vídeo erótico a Crónicas Marcianas sin su permiso, Tamara decidió cambiar por completo. En ese momento llegaron Alaska y Mario Vaquerizo a su vida, que la apadrinaron para que entrase de lleno en el mundo de la noche madrileña y colocarla como uno de los iconos LGTBI de la época.

Mario se convirtió en su mánager y jefe de prensa, mientras que Nacho Canut y Carlos Berlanga, iconos del pop español gracias a grupos como Dinarama y Fangoria, se convirtieron en sus productores y letristas. Gracias a ellos se publicó el disco Superstar, en el que la vasca consiguió cumplir su sueño y ser estrella por su música y no por sus escándalos televisivos.

Todo parecía ir de maravilla y hasta logró publicar un segundo disco, titulado Planeta Tamara, que no está disponible en Spotify y sólo se encuentra en webs alternativas, pero las cosas se torcieron. La demanda que Tamara Valcárcel, la conocida cantante de boleros, le interpuso por utilizar su nombre le costó muy cara a la musa del mundo gay.

Conocida como Tamara ‘la mala’ de forma popular, el tiempo le obligó a cambiar de nombre. Primero lo intentó con Ámbar, pero de nuevo lo tuvo que cambiar para evitar más problemas, llegando a la actual Yurena. Es en ese momento cuando la relación con el famoso matrimonio se rompe por completo.

«Desde el momento en el que se hace público que he sido demandada por esta discográfica que pertenecía a un grupo mediático tan poderoso, esas personas desaparecen», denunciaba en el año 2023 Yurena en el programa La última noche. «Yo en ese momento pertenecía a una discográfica muy pequeñita, y la otra pertenecía a un gran grupo mediático», así denunció que ella tenía registrado el nombre antes que la cantante de boleros, pero que no le sirvió de nada.

Pero lo que más le dolió fue la traición de Mario Vaquerizo y Alaska, que no volvieron a trabajar con ella nunca más. «Yo, si apoyo a una persona, la apoyo hasta el final. No porque vengan personas muy poderosas me aparto», lamentaba en el programa de Telecinco.