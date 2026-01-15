Frank Cuesta se pronuncia sobre las denuncias que ha recibido: «Son sadismo puro y duro»

El herpetólogo Frank Cuesta continúa con su vida en Tailandia, habiendo conseguido superar los problemas legales que ha tenido desde el año 2024. Todo comenzó con los problemas que su ex mujer Yuyee le puso para tener el control del terreno en el que se encuentra su santuario, pero más tarde se uniría un ex amigo que le chantajeó sacando a la luz audios y testimonios que no le dejaban en buen lugar. Los problemas no pararon ahí, ya que las autoridades tailandesas le llegaron a detener (y más tarde juzgar) por posesión de animales prohibidos, algo que se saldó con una multa de unos pocos cientos de euros al cambio. De todo ello habló en Código 10, programa de Cuatro al que acudió como invitado su hijo Zape (como es conocido por sus amigos y familiares).

Chi, que en el pasado fue su amigo y mano derecha en el Santuario Libertad, se dedicó a filtrar mensajes y audios de WhatsApp completamente descontextualizados, provocando que con la edición pudiera parecer que Cuesta traficaba con animales o que sólo los utiliza para crear vídeos en las redes sociales.

«Que te digan que maltratas animales te duele por quien viene, porque sabe que está manipulando utilizando audios cortados y conversaciones privadas…», decía Frank en conexión por videollamada con el programa. Aunque todo lo ocurrido lo seguimos con detalle desde Happy FM, hay detalles que todavía no han sido contados.

Todavía queda en el recuerdo el vídeo en el que aparecía pidiendo perdón al propio Chi, admitiendo todas las acusaciones que lanzó sobre él, unas imágenes que no parecían muy creíbles, que horas más tarde terminó aclarando que se trataba de un chantaje del propio Chi, al que accedió tras haberle prometido parar la guerra.

Frank Cuesta reaparece en televisión meses después

Tal y como ha aclarado en Cuatro, aceptó hacerlo después de que le amenazaran con publicar «una cosa que podría afectar mucho a una persona», siendo uno de sus hijos los que podrían ser perjudicados. «Es un evento con un hijo mío, algo que pasó y ya está. Es algo que no me gusta hablar porque era una amenaza directa: o dices todo esto en un vídeo o va a salir todo esto», aclaraba a Nacho Abad y David Aleman.

«Se pretendía que yo tocase el botón de autodestrucción y se fuese todo a la mierda», ha confesado. Algo que estuvo muy cerca de pasar, pero Frank no dejó de batallar y continuó luchando por desmontar las acusaciones de Chi. «No sé qué corazón tienen, pero para mí es una manera sádica de hacer las cosas. Es sadismo puro y duro», así hablaba del grupo que junto a su ex amigo han tratado de acabar con su imagen pública.

«Denuncié a una persona que había tratado como un hermano pequeño», así dejaba claro que durante un tiempo fueron amigos, tanto que este personaje (que siempre oculta su cara) llegó a tener acceso a las cuentas del santuario. «Pusimos denuncia por extorsión y amenazas», así decidió poner las extorsiones en manos de la Justicia.

Zape, que llegó a tener que abandonar Tailandia por culpa de estas amenazas, apareció también en videollamada para dar una sorpresa a su padre. «Quería decirte que me alegra muchísimo que hayas podido enseñar más a fondo sobre el proyecto de tu vida, el santuario, la verdad, callar bocas», aseguraba.

«Me alegro mucho de que la gente haya podido ver la verdad, el amor que tienes por los animales», celebraba. «Ha sido más duro de lo que pensáis. Ellos las han pasado putas, porque veían que su padre estaba mal durante mucho tiempo», así ha reconocido Frank Cuesta lo complicado que ha sido para sus retoños todo este proceso.