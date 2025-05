Parecía que los problemas con su santuario, las demandas y los audios filtrados podrían acabar haciendo que Frank Cuesta se rindiese, pero está dispuesto a seguir plantando batalla. Después de llegar a intentar solucionar sus problemas con Chi, por el momento sólo ha conseguido llegar a un acuerdo con Yuyee, gracias al que ha conseguido que se retirasen las demandas que había puestas contra él. Este pequeño paso le ha servido para coger fuerza, por eso ha lanzado un misterioso mensaje en sus redes sociales que parece que está dirigido a los que quieren acabar con su reputación.

Tras lanzar un comunicado en forma de vídeo, en el que aseguraba que todos los animales del Santuario Libertad habían sido comprados y no rescatados, sus seguidores no podían dar crédito. La realidad es que ese vídeo, en el que reconoce otras cosas, era el último intento de parar la guerra que Chi (que en el pasado fue su gran amigo) y los suyos han comenzado contra él. Tras leer, de una forma muy extraña, un guion que le mandaron, a las pocas horas lo borró y en un directo quiso explicar que todo había sido una estrategia para parar las amenazas que está sufriendo su familia, aunque no dio resultado.

Más tarde llegó el momento en el que Zape, su hijo mayor, ha querido poner tierra de por medio y ha decidido marcharse a Hong Kong, donde estará al menos dos semanas, después no se sabe si regresará a Tailandia o volverá a España para retomar su carrera como futbolista.

El penúltimo episodio de esta historia es la llegada de las fuerzas de seguridad al santuario. Allí, varios agentes están apostados con armas y cámaras de seguridad para hacer cumplir una orden de alejamiento que Chi tiene tras haber contactado con la hija pequeña de Frank, que es menor de edad. Por redes sociales intentó hablar con la joven, para explicarle todas las cosas que hacía su padre.

Ese es el motivo por el que el enmascarado, nunca deja ver su cara en sus vídeos, no podrá acercarse al santuario o los dos domicilios en los que la niña tiene como residencia, siendo la casa del propio Frank y la de Yuyee.

Tras los juicios por la tenencia de animales ilegales, es el momento del resurgir de Frank Cuesta. Al menos eso hace pensar por el último mensaje que ha escrito en sus redes sociales.

«Le cortasteis las ramas y las pisasteis con furia, le quemasteis el tronco y disfrutasteis del olor… pero se os olvido que las raíces eran fuertes y seguían trabajando cada día. Vosotros sois arbustos… yo soy árbol», unas palabras que son toda una declaración de intenciones. Así avisa a sus enemigos de que no se rendirá y seguirá luchando por su sueño de seguir salvando animales en su conocido santuario de Tailandia.

De esta forma, parece que no tiene intención de abandonarlo y que volverá a protagonizar directos y vídeos, siempre que su abogado se lo aconseje.