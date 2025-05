Zape, hijo de Frank Cuesta, decide abandonar Tailandia: «No me siento seguro»

Los últimos días han sido de lo más ajetreados en la vida de Frank Cuesta y su familia, especialmente tras salir a la luz las amenazas que están sufriendo por parte de Chi, que fuera amigo del experto en animales, y sus compinches. Zape Cuesta, su hijo mayor, era el que debía continuar con la labor de divulgación en su canal de YouTube, algo que ya había comenzado a hacer, demostrando que tiene el mismo o más carisma que su padre, pero esa aventura ha parado en seco. El joven, que había dejado su carrera deportiva en España para trasladarse a Tailandia, acaba de anunciar que saldrá del país.

Los polémicos vídeos en los que Frank aseguraba que toda su labor con los animales y el cáncer que sufre era una farsa, resultaron ser mentira, ya que se trataba de un guion con el que llegar a un acuerdo con Chi para acabar con el acoso y la filtración de audios comprometedores. Tras el cruce de acusaciones, Zape ha confirmado lo que ya dijo su padre, que saldrá del país asiático debido al peligro que corre allí en estos momentos. Su intención es regresar a nuestro país y retomar su carrera futbolística, acabando así con la intención de sustituir a su padre ante las cámaras.

«Creo que necesito explicar lo que ha pasado en los últimos días», debido a que ha desaparecido sin explicación de las redes. Todo se debe a que ha estado pendiente de ayudar a su padre en los juicios que ha tenido por las querellas que ha interpuesto Yuyee, su ex mujer, contra él. De ahí que Zape, previsiblemente, haya testificado a su favor y por lo que se habría llegado a un acuerdo en el que Frank se haya disculpado en forma de vídeo.

«He estado bastante agobiado, hemos tenido varios juicios… Ahora que está todo ya arreglado, al menos con el tema de las querellas, yo pienso que necesito salir del país», de esta forma ha anunciado sus intenciones. «Me quiero pirar, pero ya», asegura.

«Vine a Tailandia específicamente porque quería ayudar a mi padre con ese tema. Lo hemos conseguido y ahora mismo, sinceramente, no me siento seguro estando en Tailandia. No quiero estar aquí, no me siento seguro aquí», dice a sus seguidores.

Además de las amenazas que sufre, otro problema se ha sumado a su intento de salida: «Fui a la embajada a renovar el pasaporte, todavía no ha llegado, pero… Me tengo que ir y me voy a ir». Para finalizar, explica que esos problemas ha podido resolverlos una vez haya publicado el vídeo.

Zape asegura que cuando sus seguidores estén viendo el mensaje, ya estará fuera de Tailandia o camino de España, por eso anuncia que su siguiente vídeo será contando su llegada a nuestro país, para contar qué planes tiene. Aunque no lo dice, esta podría ser una estrategia para no dar pistas sobre su paradero, una precaución ante posibles problemas y amenazas que ha ido sufriendo en las últimas semanas.