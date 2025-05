Frank Cuesta ha dado un paso al frente y ya no tiene intención de negociar la paz con Chi, el hombre que ha pasado de ser su mano derecha a ser su gran enemigo. Tras el falso comunicado, en el que intentó parar el chantaje al que ha sido sometido, ahora ha pasado al ataque y quiere desenmascarar (nunca mejor dicho) a los que quieren hundir su reputación. Tras verse obligado a decir ante la cámara que no tenía cáncer y que había traficado con animales, ha desmentido todo y ha desvelado que todo formaba parte de un intento de parar sus problemas, algo que no ha conseguido.

Desde el Santuario Liberta, Cuesta ha dejado claro que esas extrañas palabras las leyó obligado, con la esperanza de llegar a un acuerdo: «Estaba guionizado. Me dijeron que si hacía este vídeo se paraba el acoso. Acoso que siento yo y mis hijos. Están angustiados». Debido a que las negociaciones se han roto, después de una discusión que se pudo ver en el canal de YouTube del propio Chi, la guerra continúa con la artillería pesada que ha sacado el presentador de Frank de la Jungla.

Para demostrar que no es ninguna invención, ha recurrido a su cuenta de X (antes conocida como Twitter) para mostrar las capturas de algunos de los mensajes que ha recibido en los últimos días, en las que se puede leer las condiciones que le ponía para terminar con este acoso.

«Desde hace semanas estoy siendo víctima de una extorsión. Filtrando fotos privadas, audios, wasaps e información dentro de mi ordenador por más de una década. Filtrando también información de mi familia y cercanos. La manipulación, amenazas y sadismo es inaguantable. Aquí el guion del video para que no salgan más filtraciones familiares y personales», así lo ha contado.

En ellas se puede leer todo lo que le pedía que leyese en el vídeo de disculpa que publicó Cuesta el pasado martes 13 de mayo (que ya ha sido borrado) y que leyó de una forma un tanto extraña, lo que hizo sospechar a los que lo vieron. Se puede ver como le exige que hable de Perrito, el ciervo que le atacó, y de Chispas, la nutria con la que enamoró a sus espectadores durante meses.

En esas exigencias también está envuelta Yuyee, su ex mujer, pidiendo Chi que confesase que Frank mintió sobre ella «por culpa de los celos» que sentía. Además, y lo más grave, le obliga a anunciar que nunca tuvo cáncer o leucemia y que nunca recibió el tratamiento que hace meses anunció que le había llevado a bajar de peso y a perder parte del pelo.

De esta manera, la actitud de Chi queda expuesta, dándole la razón al naturalista, después de un directo que tuvo pegado a miles de personas. Frank Cuesta también ha aprovechado para compartir con sus seguidores algunos vídeos, en los que se puede escuchar al que fuera su amigo advirtiéndole a él y a su familia de que no podrán hacer nunca más contenido en redes sobre animales, ya que asegura que «me van a tener en la nuca» y llega a decir que ha comprado un dron para vigilarles. Esas palabras, sin duda, suenan a amenaza contra Cuesta y los suyos.