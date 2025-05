Frank Cuesta denuncia haber sido presionado para grabar el comunicado: «Si lo hacía, paraba el acoso»

La batalla de Frank Cuesta por mantener a flote su querido Santuario Libertad en Tailandia, donde cuida de cientos de animales en peligro, sigue dando mucho que hablar en el mundo de las redes sociales. Pese a que hace años que abandonó la televisión, su popularidad en internet ha crecido tanto que todos sus movimientos se han convertido en noticia. El penúltimo capítulo, porque es esta historia nunca se puede decir que será el último, llegó el pasado martes 13 de mayo, cuando publicó dos surrealistas vídeos en los que aparecía leyendo un comunicado en el que dejaba claro que casi toda su trayectoria en el mundo de la televisión y de la naturaleza era una gran mentira.

En esos vídeos también llega a confesar que no sufre ningún tipo de cáncer y que había utilizado a los animales de su santuario para generar más visitas y ganar dinero en plataformas como YouTube y Twitch. Para sus seguidores y los que conocen su historia desde hace años, se trataban de unos vídeos muy difíciles de creer, ya que aparecía con unas extrañas gafas, sin su habitual gorra y leyendo un guion como si de un robot se tratase, una escena surrealista que hacía sospechar. Esta reacción llegaba después de la filtración de varios audios que no le dejan en muy buen lugar, algo que se ha encargado de hace Chi, que fuera su amigo y mano derecha durante diez años. Horas después de la publicación de estos vídeos, los dos protagonistas han tenido un encuentro, también emitido por YouTube, en el que intentaron llegar a un entendimiento, pero ha sido imposible, por lo que Cuesta ha decidido hablar claro de lo sucedido.

«Yo he intentado solucionar este problema cuatro veces y hoy fue la última», así ha comenzado recordando que su intento de diálogo con Chi ha fracasado. «Ahora me arriesgo a que saquen todo y a quedar como un soez y un guarro, pero ya me da igual», ha dicho resignado.

El extraño comunicado, como muchos sospechaban, se trataba de un vídeo guionizado y que ha grabado obligado. «Hoy he puesto un vídeo de un guion que se me mandó y, que esta mañana, han corroborado que eso se me había mandado y si yo hacía ese vídeo se paraba todo este acoso», así ha dejado claro que tenía intención de acabar con el acoso que ha sufrido su familia desde hace semanas.

Aunque la polémica de los audios ha saltado en los últimos días, lo cierto es que comenzó hace mucho: «Llevamos semanas con todo esto, comenzó en agosto de 2024, cuando se estuvo contactando con periodistas y se ofrecieron audios comprometedores», así ha explicado que periodistas como Miguel Temprano y Diego Arrabal renunciaron a emitirlos.

Pese a que sabe que ha cometido muchos errores en su vida, defiende que siempre ha intentado hacer lo mejor para los que le rodean. «He intentado ayudar a los demás, hacerlos felices a los que estaban lado mío. Cuando había que dar amor, cariño, amistad o comprensión, lo he dado. Lo que se está haciendo es muy feo hacia mí, son personas que he querido y me da mucha pena», así se ha referido a Chi y a otros de los que en el pasado fueron amigos, pero que ahora le han traicionado.

Uno de los puntos que Frank Cuesta ha tenido que aclarar durante su directo, ha sido las acusaciones de traficar con animales. «No he vendido un animal en mi vida, se me ha acusado de traficante o hablar con traficante. ¡Claro que hablo con traficantes! Claro que hablo con ellos, sobre todo cuando hago programas, se necesitan audios para conseguir información», se ha defendido.

La polémica sobre su enfermedad

En el extraño comunicado también negaba que tuviera cáncer, algo que a comienzos de 2025 explicó en redes, llegando a mostrar cómo perdía el pelo por culpa de un tratamiento al que decía se estaba sometiendo. «Hoy yo hice un video diciendo que no tengo cáncer, eso lo vio mi hijo, es cuando yo dije ‘no puedo más con esto’, porque vi cómo estaba el mayor. ¿Todo el mundo hablando de mi enfermedad por esa gente?».

Zape, su hijo mayor, no pudo aguantar más y en su propia cuenta de Instagram denunció que su padre hubiera estado obligado a negar algo que él mismo ha sufrido con él.

El experto en animales ha dejado claro que no piensa mostrar informes médicos, algo que es completamente privado, para que los que ponen en duda su enfermedad queden satisfechos. «¿Por qué tengo que enseñar papeles, informes? No me avergüenzo. Mañana esta enfermedad me hace tic y no duro un año. Estoy en un estado de nervios desde hace un mes, que lo que quieren es quitarme de en medio», ha lamentado.

Frank denuncia que todo lo que está sufriendo en los últimos meses es una campaña orquestada para hundirle, algo que podría estar provocado por haber cancelado las visitas guiadas al santuario, por los problemas que provocaban con los animales que viven salvajes en las instalaciones. El mayor perjudicado de esta decisión fue Chi, que era el encargado de organizarlas y el que se llevaba una parte del dinero conseguido. Por eso piensa que estas maniobras son una venganza por esa decisión, que sólo tomó para no perjudicar a los animales.

Tras anunciar que borrará ese vídeo, ya que es falso lo que en él dice, sí que ha querido aclarar que en un segundo vídeo, en el que habla de Yuyee, su ex mujer, y de su actual pareja, todo lo que dice en él es fruto de un acuerdo al que han llegado. En él se disculpa con ambos y trata de cerrar cualquier polémica con la pareja, lo que parece una maniobra para evitar las siete demandas que le interpuso hace semanas la madre de sus hijos.

Por el momento parece que se cierra así este capítulo tan extraño en la vida de Frank Cuesta, aunque queda por saber si Chi y sus compinches vuelven a la carga contra el que fuera presentador de Frank de la Jungla y Wild Frank.