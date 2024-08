Durante los últimos días, Frank Cuesta ha acaparado los titulares de los principales medios de comunicación al hablar abiertamente de la batalla legal que está teniendo con su ex mujer, Yuyee. La modelo tailandesa le ha pedido grandes cantidades de dinero a cambio de seguir manteniendo el santuario de animales que él construyó, por lo que ha tenido que tomar la decisión de abandonarlo.

Cabe señalar que en Tailandia, debido a las restricciones legales del país asiático para los extranjeros, Frank Cuesta, como español, se vió obligado a registrar el terreno a nombre de su ex esposa, Yuyee. Sin embargo, nunca se esperó esta gran traición por su parte.

Al parecer, se esta diciendo por ahi, que no pagaba una supuesta pension a mi ex. Es cierto!! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre Jan2023 y Julio 2024…170,000 euros pic.twitter.com/ehvLNLa5oo

