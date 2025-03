La manifestación del 8M, Día de la Mujer, en Madrid ha congregado a miles personas en una cita marcada por los últimos escándalos sexuales que salpicaban a miembros de los partidos que conforman el Gobierno de Pedro Sánchez: Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar en el Congreso; Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, y José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex número tres del PSOE. Las circunstancias meteorológicas adversas han afectado a la cifra de asistentes. Sí han estado presentes un nutrido grupo de líderes políticos como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o las ex ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero.

La manifestación de la mañana de este sábado en Madrid ha sido organizada por la Comisión 8M. Esta protesta se ha autodenominado «transinclusiva» y ha tenido como lema «Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello». La manifestación ha empezado desde la glorieta de Atocha, cerca de la estación.

Precisamente, la manifestación a la que han acudido altos cargos del PSOE, de Sumar y de Podemos, ha terminado en la madrileña Plaza de España, donde vivía Jésica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ábalos escogida de entre un catálogo de prostitutas por quien fuera ministro de Fomento y ex número tres del PSOE. Allí se encuentra el edificio Torre de Madrid, donde Ábalos pagó una vivienda a su amante con dinero público. A escasos metros de este lugar, clave en la trama por la que está imputado el ex número dos de Sánchez, sus ex compañeros de partido y Gobierno se manifestarán por la igualdad entre hombres y mujeres.

Ana Alós, ha expuesto la «hipocresía» del Gobierno de Pedro Sánchez por que este sea el lugar para leer el manifiesto feminista, a escasos metros de la casa de Jésica, «una chica que ejercía la prostitución», tal y como ha señalado la dirigente popular y donde Ábalos «tocaba el teléfono» para «recibir esos servicios».

La dirigente popular ha definido como «paradójico» que el final de la manifestación sea en la Plaza de España. Una protesta «a la que van a acudir ocho miembros ministros del Gobierno de España para reivindicar esto», recuerda la política del PP. «A estos ministros, hoy la pancarta del feminismo de la igualdad se les tendría que caer de las manos», ha apostillado.

Las lluvias han provocado que se cancelen varias manifestaciones en diversas ciudades de España. El Movimiento Feminista de Ávila ha considerado que lo «más seguro» era cancelar la protesta por el aviso amarillo por nieve, viento y lluvia de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También estaban previstas para la mañana de este sábado otras concentraciones en varias capitales de provincia en Andalucía como Málaga, Huelva y Cádiz. Sin embargo, en esas tres localidades se han cancelado las protestas debido a las altas probabilidades de lluvia y el aviso amarillo que activó la AEMET.

Agresiones a OKDIARIO

Cake Minuesa, reportero de OKDIARIO, ha sido agredido mientras cubría la manifestación feminista del Día de la Mujer que recorre las calles de Madrid la mañana de este sábado. Dos manifestantes han atacado al periodista y a su cámara con paraguas cuando hacían su trabajo en la marcha del 8M, mientras otros asistentes les increpaban y les decían que se marcharan. La agresión ha obligado a intervenir a varios agentes de la Policía Nacional, que han alejado a Minuesa de la zona.

El reportero fue agredido cuando se acercó a preguntar por una pancarta que con un mensaje sobre la «explotación de la mujer» que portaba un grupo de manifestantes en la marcha de este 8M. Los dos hombres han atacado a Minuesa y a su cámara «directamente» y sin mediar palabra, tal y como denuncia el periodista, que tuvo que defenderse con su propio paraguas de los golpes.

Los manifestantes increparon a Minuesa mientras este abandonaba el lugar con gritos de «¡Fuera!». El reportero de OKDIARIO intentó explicar que estaba trabajando y ejerciendo su derecho a la libertad de información y una mujer le contestó: «Una puta mierda, te vas a trabajar a otro lado».

Por otra parte, la reportera de OKDIARIO, Laura Fernández, ha sufrido los ataques e insultos de varios feministas violentos en la manifestación convocada por la extrema izquierda con motivo del día de la mujer. «OKDIARIO porque no os vais por ahí con vuestras fascistadas. Eres una fascista. Sois un medio fascista», ha dicho un hombre «feminista» contra la periodista que se encontraba cubriendo la concentración de la extrema izquierda.

Ante estas palabras Fernández ha respondido que está permitido trabajar en la vía pública y que además es mujer por lo que también tiene derecho a estar en la calle celebrando el 8M. «Los fascistas no tenéis género», ha sido la contestación agresiva de este manifestante que supuestamente se manifesta en contra de la violencia contra las mujeres.