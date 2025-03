Las redes se burlan del feminismo ‘fake’: «Ya llega Monedero al 8M»

Las redes sociales están revolucionadas ante la incoherencia de la extrema izquierda feminista. Un nuevo video llamado Ya llega el 8M y Monedero lo sabe, donde se exponen las contradicciones de los podemitas, se ha vuelto viral con miles de reproducciones. «A ver cuánto tardan en borrarme esto y meterme una denuncia en la cuenta», escribe la cuenta que ha subido el montaje donde se muestra al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero bailando al son de la canción «el violador eres tú».

Cabe recordar que el ex líder podemita, quien defendió durante años al feminismo radical, ha sido acusado de haber cometido, presuntamente, acoso sexual. Precisamente la Universidad Complutense abrió una investigación contra el líder de la extrema izquierda por acoso sexual tras la denuncia de una alumna suya.

La Complutense activó el protocolo horas después de que el partido podemita reconociera que apartó de la actividad a Monedero al tener conocimiento, en 2023, de testimonios de mujeres que le acusaron de agresión sexual.

La universidad, a través del Área de Igualdad, permanece en contacto con la denunciante, que se acogió al protocolo anti acoso. Juan Carlos Monedero podría haber incurrido en delitos contra la integridad moral y otros de acoso sexual y acoso por razón de género. La Universidad afirma que ha abierto «un expediente de información reservada confidencial» a raíz de la denuncia de una alumna del centro a Monedero, profesor de Ciencias Políticas en la UCM desde hace 33 años.

El cofundador de Canal Red, Sergio Gregori, también desveló que varias mujeres le habrían contado episodios violentos vividos con el ex dirigente podemita que podrían ser incluso considerados como «agresión sexual». El ex colaborador de la televisión de Pablo Iglesias reconoce en un audio que hace referencia a una conversación entre Monedero y otras dos chicas que le contaron «cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo». «Cosas que tal y como me las contó suenan a agresión sexual», dio a conocer Gregori.