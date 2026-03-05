José Manuel Felices, médico, sobre el peligro del móvil: «Tu cráneo pasa de pesar 5 kilos a 25»

Fact checked

El avance en el uso de los dispositivos tecnológicos genera posturas inadecuadas que, si no se regulan, pueden ocasionar ciertos dolores en músculos y huesos. Un hábito frecuente es mirar el móvil, un gesto automático que repetimos cientos de veces al día sin pensar en sus consecuencias del peligro del móvil. Sin embargo, según el médico José Manuel Felices Farias, esta acción cotidiana puede tener un impacto considerable sobre la columna cervical. Cuando inclinamos la cabeza hacia abajo, el peso que soporta el cuello se multiplica de forma sorprendente. Lo que en posición neutra equivale a unos cinco kilogramos puede transformarse en una carga de hasta 25.

A su vez, el profesional menciona que esta presión sostenida produce muchos dolores de cuello, cefaleas y mareos. El problema no radica únicamente en el peso, sino en la postura mantenida durante largos periodos. Al inclinar la cabeza para mirar la pantalla, la curva natural de la columna cervical tiende a rectificarse. «En lugar de conservar su forma fisiológica, el cuello adopta una posición recta y forzada que altera la distribución del peso y aumenta la tensión muscular», advierte el doctor. El llamado cuello tecnológico o text neck describe precisamente este conjunto de molestias derivadas del uso prolongado de dispositivos electrónicos. Además, instituciones como el Instituto Avanzado de Columna y el Sistema de Salud de la Clínica Mayo advierten que la repetición diaria de esta postura puede generar contracturas, dolor crónico e incluso lesiones más complejas si no se corrige a tiempo.

¿Cuál es el peligro del móvil para la columna cervical?

El principal peligro del móvil, desde el punto de vista médico, es la sobrecarga progresiva de la musculatura cervical y de los discos intervertebrales. Cuando la cabeza se inclina hacia adelante en un ángulo de aproximadamente 45 grados, la presión que reciben las vértebras cervicales aumenta de manera exponencial.

Esta carga adicional obliga a los músculos del cuello y de la parte superior de la espalda a trabajar más de lo que están diseñados para soportar de forma prolongada. «Con el paso del tiempo, esta tensión constante puede provocar rectificación cervical, contracturas persistentes y compresión de nervios en la base del cráneo», aseguran desde el Instituto Avanzado de Columna.

Además, la alteración de las curvas naturales de la columna modifica el equilibrio biomecánico del cuerpo. Esto no solo afecta al cuello, sino también a la parte media y baja de la espalda, generando un efecto en cadena que compromete la postura general.

¿Qué es el cuello tecnológico o text neck?

El término text neck se utiliza para describir el dolor, la rigidez o la molestia crónica en el cuello y los hombros causada por el uso inadecuado de dispositivos electrónicos. Según el Instituto Avanzado de Columna, esta postura sostenida provoca una sobrecarga constante en los músculos cervicales y una mayor presión sobre los discos intervertebrales, lo que puede acelerar procesos degenerativos.

El Sistema de Salud de la Clínica Mayo señala que muchas personas pasan más de ocho horas diarias frente a pantallas entre trabajo y ocio. Esta exposición prolongada favorece la fatiga musculoesquelética.

El cuerpo, además, prioriza la comodidad visual sobre la postura correcta, lo que lleva a acercar el dispositivo y a encorvar los hombros. «Permanecer en una posición estática durante mucho tiempo exige más esfuerzo muscular del que parece y aumenta la presión desigual sobre la columna vertebral», aseguran los especialistas.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome cervical por el peligro del móvil?

Los síntomas del síndrome cervical de pantalla no aparecen de un día para otro, sino que se desarrollan progresivamente. Entre los más frecuentes se encuentran la rigidez en el cuello, el dolor en hombros y la parte alta de la espalda y las cefaleas tensionales.

«También pueden presentarse mareos, sensación de inestabilidad e incluso hormigueo o debilidad en brazos y manos cuando existe compresión nerviosa», sostienen miembros del Instituto Avanzado de Columna.

En casos más avanzados, la mala postura sostenida puede derivar en hernias discales, artrosis temprana o dolor crónico. Los hombros redondeados y la cabeza adelantada son señales visibles de que la columna está perdiendo su alineación natural.

¿Cómo prevenir el dolor cervical?

La prevención es clave para evitar complicaciones a largo plazo por el peligro del móvil. Una de las recomendaciones principales es mantener el móvil a la altura de los ojos para evitar la inclinación constante del cuello.

Utilizar soportes para videollamadas o lectura puede ayudar a reducir la carga sobre la columna cervical. Asimismo, es fundamental realizar pausas frecuentes, por ejemplo, cada 20 minutos, para mover cuello, hombros y espalda.

El doctor José Manuel Felices Farias recomienda un ejercicio que consiste en llevar la papada hacia atrás con los hombros rectos, mantener tres segundos y repetir diez veces por cada hora de uso del móvil. «Este sencillo gesto ayuda a reforzar los músculos profundos del cuello y a corregir la postura de forma progresiva», concluye.