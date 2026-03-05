El Hospital Quirónsalud San José celebra su Centenario

Fact checked

En 2026 celebramos el centenario del Hospital Quirónsalud San José, depositario de un legado de 100 años trabajando por la salud y el bienestar de nuestros pacientes y de sus familias.

Centro de excelencia materno-infantil

El 18 de marzo de 1926 abrió sus puertas en la calle Cartagena de Madrid la casa de la Congregación de las Hijas de San José con el objeto de dar asistencia a los enfermos. Durante sus primeros años de funcionamiento, la actividad del entonces Sanatorio San José se abrió al cuidado general de enfermos, aunque años más tarde centraría su principal actividad en la maternidad.

En los siguientes años el Centro inició su apertura a otras especialidades como cirugía general, medicina interna, traumatología, urología, oftalmología o cirugía vascular.

Y así continuaría hasta el día de hoy, en el que nuestro Hospital se ha convertido en centro de referencia en atención materno-infantil de la sanidad privada madrileña cuyo objetivo fundamental es la excelencia en la atención integral materno-infantil.

Participa además en tareas de docencia de alumnos del Grado de Medicina de la Universidad Europea.

Ampliación de las instalaciones

2006 fue un año clave en la trayectoria del centro, ya que la celebración del 80 aniversario del Hospital coincidió con la finalización de la mayor obra de ampliación llevada a cabo en el Hospital desde su construcción: el Centro de Especialidades y Cirugía Ambulatoria, situado en los terrenos anexos al Hospital que se utilizaban como aparcamiento y que permitió ampliar las instalaciones existentes.

Ya en 2020 se abrió el nuevo Edificio de Consultas Externas en Clara del Rey en el que se integraron nuevas consultas de ginecología y obstetricia, cirugía ortopédica y traumatología y cirugía oral y maxilofacial y se trasladaron las consultas de oftalmología, dermatología y otorrinolaringología.

Además, gracias a los profundos cambios acometidos en los últimos años – innovación en los equipos médicos y quirúrgicos, evolución de las técnicas de tratamiento, incorporación de las últimas tecnologías y modernización de sus instalaciones- hoy brinda una cartera de servicios que cubre la casi totalidad de las especialidades, con equipos de referencia altamente cualificados que desarrollan técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, para lo que se dispone de los últimos avances técnicos en medicina.

Hospital Quirónsalud San José

En 2015 nace el grupo Quirónsalud y desde entonces se denomina Hospital Quirónsalud San José, manteniendo el espíritu fundacional de proximidad al paciente que, junto a las últimas transformaciones, la evolución de las técnicas de tratamiento y la incorporación de nuevas tecnologías nos han permitido mantenernos a lo largo de estos 100 años como Centro de referencia hospitalaria materno-infantil.

Disponemos de atención 24 horas al día los 365 días del año, urgencias generales, pediátricas, ginecológicas, obstétricas y traumatológicas. Además de una Unidad de Neonatología de primer nivel y un Servicio de Pediatría especializado.

Actos conmemorativos del Centenario

Con motivo de su 100 cumpleaños el centro ha preparado un programa de actos que incluye diversas jornadas científicas y un programa social en el que destaca el acto conmemorativo del Centenario.

En cuanto a las jornadas científicas, el programa incluye la celebración, el 18 de marzo, de una Jornada titulada “Retos y progresos en el embarazo y el parto”, con la participación de expertos de diferentes Hospitales del Grupo Quirónsalud; en mayo tendrá lugar la Jornada de actualización en patología de la columna organizada por el equipo del Dr. Ghassan Elgeadi Saleh; y finalmente en septiembre será el turno para la VII edición de la Jornada de salud postreproductiva de la mujer, organizada por la Dra. Carmen Pingarrón.

En cuanto al acto de conmemoración del Centenario, se celebrará el 19 de marzo y en el transcurso del mismo se rendirá homenaje a los trabajadores que cumplen 30 años o más en el Centro.