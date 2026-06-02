Carl Jung, psicólogo: “La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de ser incapaz de comunicar»

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La soledad suele asociarse con la ausencia de compañía, con pasar tiempo sin familiares, amigos o personas cercanas. Sin embargo, el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung planteó una visión mucho más profunda de este concepto al afirmar que la soledad no proviene de no tener gente a tu alrededor, sino de ser incapaz de comunicar lo que te parece importante. Esta reflexión sigue teniendo una enorme vigencia porque se centra en una realidad que muchas personas experimentan a diario: sentirse solas incluso estando rodeadas de gente. La frase de Carl Jung, psicólogo, invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones y sobre la necesidad humana de ser comprendidos.

Esta idea va más allá de la simple interacción social. Según explica el psicólogo Rodrigo Córdoba Sanz, para Carl Jung la soledad no era la ausencia física de personas, sino la incapacidad de comunicar aquello que resulta esencial para uno mismo o la sensación de ser incomprendido. Del mismo modo, la psicóloga Valeria Sabater señala que esta experiencia puede definirse como una forma de soledad epistémico-emocional, un estado en el que nuestras ideas, inquietudes y emociones no encuentran eco en quienes nos rodean. En estos casos, la desconexión no surge porque falten conversaciones, sino porque aquello que realmente nos importa no logra ser escuchado, comprendido o reconocido. «Es una experiencia silenciosa que puede generar un profundo sentimiento de aislamiento emocional incluso en entornos aparentemente cercanos», menciona la profesional.

¿Qué es la soledad según Carl Jung?

Para Carl Jung, la verdadera conexión humana no depende únicamente de compartir espacios o actividades. Lo que realmente nos une a los demás es la posibilidad de expresar pensamientos, emociones y experiencias significativas, sintiendo que son comprendidas y valoradas.

Cuando una persona no puede comunicar lo que considera importante, comienza a experimentar una sensación de distancia emocional. Puede tener amigos, familiares o compañeros de trabajo a su alrededor, pero si siente que nadie entiende aquello que le preocupa, apasiona o define, aparece una forma de soledad mucho más profunda que la simple falta de compañía.

Esta visión explica por qué algunas personas pueden sentirse satisfechas estando solas, mientras que otras experimentan una intensa sensación de aislamiento a pesar de estar constantemente rodeadas de gente.

¿Qué es la soledad epistémico-emocional?

La psicóloga Valeria Sabater utiliza el concepto de soledad epistémico-emocional para describir este fenómeno. Se trata de una experiencia en la que existe una doble desconexión: por un lado, nadie parece comprender nuestros intereses, pensamientos o reflexiones; por otro, tampoco se produce una verdadera conexión con nuestras emociones.

«Los seres humanos necesitan mucho más que presencia física. También necesitan compartir aquello que les apasiona, expresar sus preocupaciones y encontrar personas capaces de escuchar y comprender», comenta la especialista.

Cuando esto ocurre, se genera lo que Sabater denomina resonancia emocional, una sensación de conexión que aporta bienestar y equilibrio psicológico. Sin embargo, cuando esa sintonía emocional se rompe de manera repetida, puede surgir la impresión de vivir en un mundo interior que nadie más comprende.

¿Cuál es la importancia de sentirse escuchado ante la soledad de Carl Jung?

El psicoterapeuta Alexandro Aguirre Reyes destaca que una de las heridas más silenciosas del ser humano es no tener un confidente. «No disponer de un espacio seguro donde expresar pensamientos y emociones puede provocar que estos se acumulen y adquieran un peso cada vez mayor», asegura.

Muchas personas han vivido experiencias de invalidación emocional a lo largo de su vida. Sus ideas fueron ignoradas, sus emociones minimizadas o sus intereses ridiculizados. «Como consecuencia, desarrollan la sensación de que expresar lo que sienten no merece la pena o de que nadie será capaz de entenderlas realmente», afirma

Esta situación puede generar un profundo desgaste psicológico. El aislamiento emocional no siempre es visible desde fuera, pero puede afectar significativamente al bienestar y a la autoestima de quien lo experimenta.

¿Cómo disminuir la sensación de soledad?

La reflexión de Carl Jung también pone de manifiesto una necesidad fundamental del ser humano: ser visto y reconocido por quienes realmente somos. Cuando encontramos personas con las que podemos compartir nuestras inquietudes, pensamientos y emociones, la sensación de soledad disminuye de forma natural.

Las conversaciones enriquecedoras, el interés y la escucha activa permiten construir vínculos profundos. Por lo tanto, para los profesionales no se trata únicamente de hablar, sino de sentir que nuestras palabras encuentran comprensión y significado en el otro.

Consejos para vivir la soledad de otra manera