Luis Enrique demuestra su antimadridismo en el PSG festejando la Liga del Barcelona

La victoria del Barcelona en el Clásico no tardó mucho en llegar para una persona especial para el club. Luis Enrique, al abandonar su partido y dirigirse hacia la zona de prensa, preguntó por el resultado del encuentro entre el Barça y el Real Madrid. La respuesta no pudo ser mejor para el técnico asturiano: victoria azulgrana y título de la Liga.

En el momento en que se dirigía al vestuario, saludó a una persona y no dudó en preguntarle rápidamente por el resultado del partido. Ante eso, Luis Enrique reaccionó de manera espontánea y muy expresiva. «¡Toma!», exclamó entre risas y con evidente satisfacción al saber que el Barça había derrotado al Real Madrid. El momento fue captado en el momento posterior a su victoria frente al Brest.

🧐🇫🇷 La reacción de Luis Enrique cuando se ha enterado de la victoria del @FCBarcelona 🤣🔝 «¡Toma!» 📹 @Mesli_Dounia 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZOltvf7uHl — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 10, 2026

El Barcelona consiguió imponerse en un Clásico decisivo que terminó teniendo un valor doble: derrotar a su eterno rival y certificar matemáticamente el campeonato liguero. Un desenlace especialmente simbólico para el barcelonismo, que volvió a festejar un título frente al Real Madrid en uno de los partidos más seguidos de la temporada.

Luis Enrique mantiene una relación muy especial con el Barcelona, club en el que dejó huella tanto como jugador como desde el banquillo. Bajo su dirección, el conjunto azulgrana conquistó algunos de los títulos más importantes de su historia reciente, incluyendo su última Champions en 2015. Más allá de eso, son muchos años los que ha estado ligado el asturiano al club blaugrana.

Las imágenes del entrenador celebrando el resultado fueron interpretadas como una muestra más del vínculo emocional que conserva con el Barça. En redes sociales, nadie se sorprendió del momento y el sentimiento barcelonista que todavía transmite Luis Enrique.