El Real Madrid se vuelve a liar y deja escapar la victoria en el minuto 100

El Real Madrid, ya sin opciones matemáticas de pelear por el título liguero, se dejó este domingo dos puntos en el minuto 100 ante el DUX (1-1), resultado que reabre la lucha por el segundo puesto, con la Real Sociedad en la carrera tras su victoria ante el Madrid CFF.

El encuentro se le puso pronto de cara al conjunto blanco, que el pasado miércoles vio cómo el Barcelona sentenciaba su undécima Liga tras imponerse en el derbi catalán (1-4). Con el único objetivo ya de asegurar la segunda plaza, el equipo de Pau Quesada se adelantó a los cuatro minutos con un tanto de la colombiana Linda Caicedo, tras una gran acción de Alba Redondo.

El guion parecía controlado para el Real Madrid, en una tarde marcada además por el regreso de la portera Merle Frohms al once tras superar una grave lesión de rodilla. Sin embargo, cuando el triunfo parecía asegurado, apareció Annelie Leitner en el minuto 101 para rescatar un punto para el DUX.

El tanto tiene un valor doble para el conjunto riojano, que mantiene cinco puntos de ventaja sobre el descenso que marca el Alhama ElPozo, y castiga a un Real Madrid que ve reducida a solo tres puntos su ventaja sobre la Real Sociedad