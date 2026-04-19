El Barça acusado de racista al tapar a una jugadora de raza negra del Madrid con el mensaje «nuestros colores»

El Barça ha borrado de sus redes sociales un mensaje con el texto «nuestros colores» que iba acompañado de una foto en la que salía su jugadora Patri Guijarro y la futbolista de raza negra del Real Madrid Naomie Feller, tapada y en blanco y negro. La publicación, compartida en la tarde de este sábado, fue quitada por el club culé después de numerosas críticas por parte de varios aficionados.

En pleno parón de selecciones, la cuenta oficial del Barcelona femenino compartió una imagen de Patri Guijarro y Naomie Feller en uno de los Barcelona – Real Madrid recientes En esa foto, Guijarro, española y blanca, aparecía resaltada, con la camiseta azulgrana. Feller, francesa y de raza negra, figuraba en blanco y negro, habiéndose retocado la foto para que así saliera, ya que no se veía el blanco de la camiseta del Real Madrid. El mensaje iba acompañado del texto «nuestros colores».

Nada más hacerse visible esa publicación, decenas de aficionados en las redes sociales criticaron lo hecho por el Barça, algunos de ellos acusando al club azulgrana de haber hecho un acto racista al poner en blanco y negro a la jugadora del Real Madrid.

«El FC Barcelona quiere decir que nuestros colores son superiores, ya que por mucho que lleves una camiseta blanca, nosotros somos los verdaderos blancos», escribió un usuario. «Qué carajos subió el Barcelona femenino», puso otro. «Este tuit huele a rancio y a casposo, a supremacismo blanco que, entre líneas, defiende la pureza racial y busca mantener el dominio social, económico, deportivo y político de las personas blancas», señaló otra persona.

«Este tuit, publicado desde la cuenta oficial, es una auténtica vergüenza y una racistada que no se debería permitir en una sociedad avanzada como se supone que es la española», se compartió también en una cuenta de información del Real Madrid.

Viendo las reacciones, y ante la polémica surgida, el Barcelona borró el mensaje, que ya no aparece en sus redes sociales, pero que sí fue capturado en su momento, mensaje y foto que ilustra esta noticia.