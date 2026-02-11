El Real Madrid golpea primero en París

El Real Madrid llegará con ventaja a Valdebebas. Bajo una incesante e intensa lluvia que cayó sobre el estadio Chantery, el conjunto blanco logró darle la vuelta a un partido que se complicó de inicio y remontar al París. Como pasara en fase de liga, donde ya se enfrentaron y empataron, contaron con la inestimable ayuda de una ex madridista, la portera Mylene Chavas. Los goles de Caroline Weir y Athenea sirvieron a las blancas para darle la vuelta al encuentro y en ambos pudo hacer más la guardameta gala. Linda Caicedo dejó casi sentenciada la eliminatoria en el tramo final, aunque recortaron distancias las galas.

No pudo hacerlo Misa en el gol que abrió el marcador. Saltaba la sorpresa en la capital francesa y el Real Madrid comenzaba perdiendo por un golazo al segundo palo de Korosec, que la puso a la escuadra del palo corto, imposibilitando que la canaria pudiera hacer algo. Se rememoraban entonces todos los fantasmas de las grandes noches que, por desgracia para las madridistas, no son pocos.

Era el minuto 10 y la noche comenzaba a torcerse. Como casi siempre a la hora de la verdad, con un gol tempranero ante un equipo que ya demostró que no es nada sencillo. En Valdebebas plantaron un muro atrás en la tercera jornada que sólo se pudo romper en el descuento y, con esta ventaja, tocaría a las blancas remar –nunca mejor dicho, ante la que caía en París– para poder rascar algo positivo.

Entonces, encontraron una buena aliada en Chavas. Comenzaron, eso sí, a triangular bien las madridistas y a acercarse al área de las francesas, que mostraban más facilidades atrás que en la fase de liga. Y entonces apareció Weir. Disparó al palo Däbritz y el rebote tocó en el brazo de la portera, saliendo disparado y quedando a placer para la escocesa.

Era el minuto 39′ cuando empataban las madridistas, pero daría tiempo a que se fueran ganando. Linda, en una de las suyas, le regalaba el balón a Athenea, que ante una Chavas que cubría solo media portería, la ponía al palo largo y la meta francesa hacía la estatua. Tendrían el tercero al regreso de vestuarios, con un penalti que se pitó sobre Feller, que tras la revisión del VAR acabó siendo fuera del área.

Comenzaría a controlar el partido el Real Madrid sin muchas más oportunidades de marcar, hasta que en un contragolpe perfecto, Misa le lanzó el balón a la carrera a Linda, que se fue en velocidad, se plantó sola en la frontal y batió a placer a Chavas. Era prácticamente la sentencia del conjunto de Pau Quesada. Conseguían dar un golpe encima de la mesa y ganarse prácticamente los cuartos de final poniendo una renta de dos goles.

Sin embargo, el París tenía una última palabra y, con un disparo de Mendy en el 89′ que no llegó a atajar bien Lakrar, recortaban distancias las francesas, ganando una vida de cara a la vuelta, que se celebrará la próxima semana en el Di Stéfano. En el horizonte, un premio envenenado: el pase a unos cuartos de final en los que espera el Barcelona.