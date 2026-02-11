El Real Madrid inicia el asalto a los cuartos de final de la Champions League, en la ida frente al París. Muy lejos queda ya esa fase de liga en la que las blancas fallaron a última hora de forma inesperada para evitar clasificarse entre las cuatro mejores y evitar así estos playoffs. Sin embargo, no sólo finalizaron en el top-4, sino que cayeron hasta la séptima posición, citándose en unos hipotéticos cuartos contra el Barcelona. Aunque paso a paso. Primero, a pensar en un conjunto galo que ya complicó mucho las cosas en Valdebebas.

El muro defensivo de las capitalinas llevó al Real Madrid a sufrir más de lo esperado en el enfrentamiento que tuvo lugar en la tercera jornada de la fase de liga. Se puso fin a un arranque inmaculado en Europa, puesto que el París se adelantó en la que fue prácticamente su única oportunidad. Menos mal que Weir, con ayuda de la ex madridista Chavas, salvó un punto en el descuento.

Ahora, vuelven a verse las caras en unos playoffs que vivirán su primer asalto en París. Las madridistas quieren repetir por segundo año consecutivo –tercero de su historia– entre las ocho mejores del continente. Para ello, deberán eliminar a un equipo que ya sabe lo que es apearlas de la competición, pues lo hicieron hace dos temporadas, en la extinta fase de grupos.

Aunque mucho ha cambiado el Real Madrid desde entonces. Ahora, está varios escalones por encima de donde estaba hace un par de años. Además, con la llegada de Quesada, el equipo parece mucho más sólido y efectivo, aunque sí que le queda por demostrar esa determinación a la hora de la verdad, en los partidos importantes. No lo hicieron ante el Twente, jugándose el top-4, tampoco ante el Barcelona en los tres clásicos del curso –por mucho que haya cambiado su imagen–, ni tampoco frente al Arsenal cuando tenían que defender la victoria tras el descanso.

Los fantasmas del pasado parece que son complicados de superar para este equipo que, ante el París volverá a sentir sobre sus hombros la responsabilidad de partir con el favoritismo. La presión no ha sido nunca buena aliada de este Real Madrid, aunque ahora frente a las galas están obligadas a dar un paso al frente para estar en la siguiente fase.

El Real Madrid busca de la perfección en París

Pese al favoritismo, el Real Madrid tiene claro que tendrá que pelear mucho para poder llevarse la clasificación en esta eliminatoria. Tiene como precedente más reciente la cita de noviembre, en la que una jugada aislada llevó a las francesas a disponer de un penalti y adelantarse. A partir de ahí, pese a la gran superioridad, el gol se resistió hasta que Weir puso el tanto del empate en el último minuto del partido (90+8′) puesto que se había perdido muchísimo tiempo por parte del París.

Quesada lo tiene claro: «Tenemos que hacer 90 minutos perfectos». La última vez, no les bastó con dominar buena parte del encuentro, por lo que ahora deberán dar un paso al frente si quieren volver a Madrid con la eliminatoria a su favor, de cara a una vuelta que se disputará en Valdebebas el próximo miércoles 18.

Pese a su inclusión en la convocatoria, Quesada ha descartado la presencia de Signe Bruun, que vuelve a sufrir molestias de una cefalea que lleva padeciendo desde hace dos temporadas y media y que le ha llevado a perderse buena parte de la presente temporada. La danesa estaba en un gran estado de forma, tras marcar en los dos últimos encuentros en los que ha sido titular, contra Deportivo y Espanyol. Su ausencia vuelve a abrir las puertas del once a Feller y Redondo.